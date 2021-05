Ile Maurice: Moumoune arbore les couleurs de la Palestine

Le rallye en soutien à la Palestine organisé hier a rassemblé familles, amis, proches et badauds mais pas que... Dans les rues de la capitale, précisément à l'angle de la rue Desforges, Moumoune, l'oiseau de Samat Dauhoo, attirait particulièrement l'attention du public. L'oiseau qui arborait une belle couleur blanche était posé tranquillement sur une voiture et semblait contempler le rallye, tout aussi ébahi que ceux présents. Sa particularité figurait dans son accoutrement. Pour se fondre dans la masse, il portait lui aussi les couleurs rouge, noire et verte de la Palestine. Samat Dauhoo tient un business spécialisé dans l'installation de pompes à eau électriques pour piscines, fontaines et autres. Moumoune lui tient compagnie dans son local au quotidien. Comme quoi, Moumoune n'aura pas passé inaperçu et sera pour longtemps la coqueluche de la journée.

Les rues de la capitale en effervescence

Hier, les rues de la capitale ont connu une agitation particulière. Pour cause, le Sunni Ulama and Aimma Council, la Sunni Jamiat Ul Ulama et le Comité musulman de l'île Maurice ont tenu un rallye en soutien à la Palestine après les récentes attaques israéliennes ayant causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Le rallye qui a débuté vers 14 h 30 a rassemblé, selon les organisateurs, environ 20 000 personnes. Le cortège est parti de la route de Pamplemousses à Plaine-Verte, pour se rendre le long des rues Magon et Desforges et clôturer au jardin de Plaine-Verte. Ce rallye a rassemblé hommes, femmes, familles et enfants de tous âges. Tout s'est terminé dans le calme vers 17 heures sous la supervision des policiers postés à chaque point stratégique de l'itinéraire.

Un homme interpellé pour non-respect des barrières de la police

Lors du rallye en soutien à la Palestine, la police avait placé une barrière de sécurité en guide de roadblock en face du théâtre de Port-Louis, justement pour dévier les participants du rallye vers la rue Desforges et permettre à la police de mieux canaliser la circulation. Un homme d'une cinquantaine d'années n'aurait pas suivi les consignes des forces de l'ordre et rapidement intercepté par des membres de la CID.

Bruneau Laurette présent au rallye à un jour de sa convocation aux Casernes

L'activiste social Bruneau Laurette était aussi présent au rallye, hier à PlaineVerte. Ce dernier, qui est convoqué demain au Central CID avec le député Ehsan Juman à la suite de leur participation au rassemblement pacifique tenu à Port-Louis par le Groupement Réflexion Emmanuel Anquetil, a tenu à montrer son soutien à la Palestine. «Sa ti komanse avek kamarad Rama dan Porlwi. Monn vinn ankor enn fwa isi pou soutenir ban kamarad pou koz Palestine.» Bruneau Laurette et Ehsan Juman se rendront de- main au Central CID pour «taking part in an illegal assembly» et ils risquent tous deux une amende de Rs 5 000 et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans. D'autres interpellations sont aussi prévues demain par rapport aux funérailles du jockey Nooresh Juglall décédé samedi dernier. Rappelons qu'un inspecteur sanitaire a déjà été entendu au Central CID pour sa présence à ces mêmes funérailles.