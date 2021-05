Angola: Le ministre Relations extérieures consterné par la mort du journaliste José Meireles

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a fait part samedi de sa consternation après le décès du journaliste d'Edições Novembro, José Meireles, survenu jeudi, à Luanda, des suites de maladie.

Dans un message de condoléances, auquel l'ANGOP a eu accès, Téte António rappelle que le feu journaliste fut un digne serviteur de la diplomatie angolaise, pendant les années où il fut attaché de presse à la Mission diplomatique de l'Angola en République fédérale du Nigéria.

«En cette heure difficile, je manifeste, en mon nom et au nom du collectif des travailleurs du ministère des Relations extérieures, la reconnaissance du travail diplomatique indélébile de José Meireles (... ). Je m'incline devant son honorable mémoire et je présente à la famille endeuillée les plus sincères condoléances», lit-on dans le message.

José Meireles a occupé, jusqu'à sa mort, le poste de rédacteur en chef de société au Journal d'Angola. Il a, entre autres, été chef des reportages de ce quotidien et a également travaillé pour le journal O País.

