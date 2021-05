Mauritanie: L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une proposition de recommandation sur l'agression israélienne sur les territoires palestiniens

Nouakchott — L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité une proposition de recommandation sur l'agression israélienne contre Al Qods, Gaza et d'autres territoires palestiniens, ainsi que sur ses conséquences.

Voici le texte de la proposition de recommandation :

« Les membres de l'Assemblée nationale, dans l'exercice de leurs pouvoirs pour représenter le peuple mauritanien conformément à l'article 2 de la Constitution, saluent tout d'abord, le peuple palestinien héroïque et sa vaillante résistance, qui a changé l'équilibre de la confrontation et imposé avec patience, persévérance, constance, la confrontation avec l'ennemi et un cessez-le-feu, à la suite d'une nouvelle agression sioniste barbare au cours de laquelle la machine de guerre sioniste a ciblé les hommes, les bâtiments, la terre et tous les aspects de la vie et de la dignité humaines à Gaza, Al Qods et dans d'autres territoires palestiniens ;

Deuxièmement, affirment la solidarité absolue du peuple mauritanien avec le peuple palestinien et sa fierté à l'égard de l'unité du peuple palestinien, toutes forces et factions confondues. Les députés mauritaniens considèrent qu'il s'agit là d'un gain précieux qui doit être préservé et doit être soutenu par les nations arabes et islamiques ;

Troisièmement, ils rappellent aux grandes puissances et à la communauté internationale que la paix ne peut être rétablie qu'en s'attaquant aux racines du problème de l'occupation de la Palestine il y a 73 ans, aux massacres de masse contre le peuple palestinien, au déplacement de la plupart des habitants, ceux qui restent faisant face au siège et aux violations de leurs droits,

Des guerres féroces sont actuellement menées contre les palestiniens dont des dizaines de milliers sont arrêtés, tandis que le phénomène de judaïsation d'Al Qods et d'autres territoires palestiniens se poursuit sans relâche. Tout cela représente une agression contre les Arabes et les musulmans et contre la conscience humaine libre et la solidarité du monde entier ;

Quatrièmement, ils appellent la communauté internationale à adopter un mécanisme ferme pour protéger le peuple palestinien contre la machine de guerre sioniste et lui permettre d'établir un État libre et d'exercer sa souveraineté sur ses terres.

Ils appellent également à prendre des mesures urgentes pour protéger Al Qods, lever le blocus injuste imposé à la bande de Gaza et ouvrir les points de passage de façon permanente et systématique ;

Cinquièmement, ils appellent la communauté internationale à évaluer d'urgence les conséquences matérielles et psychologiques de l'agression sioniste barbare, à élaborer des plans urgents pour la reconstruction de Gaza et la fourniture de nourriture, médicaments et services de base à sa population et celles des autres territoires palestiniens ;

Sixièmement, ils saluent l'inquiétude exprimée par le Gouvernement et le peuple mauritaniens à travers toutes les forces vives, par rapport à la situation en Palestine et le soutien à la résistance palestinienne. Ils appellent le Gouvernement à aller de l'avant dans l'organisation de réunions ministérielles pour coordonner les positions avec nos frères du Maghreb, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Union africaine afin de faire face aux conséquences de l'agression sioniste. Ils exhortent à renforcer la résistance du peuple palestinien, assurer sa protection, protéger ses Lieux Saints, reconstruire les zones détruites, rester fermes face aux tentatives de judaïsation d'Al Qods Al Charif, et travailler de façon à permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes sur ses terres, avec Al Qods comme capitale ;

Septièmement, ils appellent les parlements frères, africains, arabes et islamiques, ainsi que les parlements amis du monde entier à prendre des mesures pour protéger, soutenir et défendre le peuple palestinien et à mesurer la gravité du problème ;

Huitièmement, ils demandent à la Cour pénale internationale d'examiner la poursuite de l'agression sioniste contre le peuple palestinien, qui constitue l'un génocide odieux et exigent la poursuite judiciaire des personnes impliquées dans l'agression ;

Neuvièmement, ils demandent au président de l'Assemblée nationale de renvoyer cette recommandation aux parties suivantes :

- Présidence de la République

- Premier ministère

- Chef de file de l'opposition démocratique

- Ministère des Affaires étrangères

- Union africaine

- Ligue arabe

- Organisation de la coopération islamique

- Secrétariat des Nations Unies

- Congrès américain

- Parlement européen

- Union des Parlements arabes

- Union des Parlements islamiques

- Union des Parlements africains

Victoire, fierté et dignité au peuple palestinien héroïque et à sa vaillante résistance ».

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président de l'Assemblée nationale a félicité le peuple palestinien pour sa résistance héroïque lors de l'agression israélienne, notant que cette victoire constitue un message clair et aura pour résultat de traiter à l'avenir la question palestinienne.

Le député Khalil Ennahoui, initiateur la recommandation, a fait un exposé sur les différentes étapes de la lutte palestinienne, notant que cette recommandation s'inscrit dans le cadre du soutien et de la solidarité à nos frères palestiniens, soumis à une guerre menée par l'occupation sioniste.

Il a salué les grandes victoires remportées par la résistance palestinienne et appelé les organisations internationales, les pays du monde et les différentes forces vives à assumer leurs responsabilités face à l'injustice subie par le peuple palestinien.

Dans leurs interventions au cours de la session, les députés ont condamné et dénoncé avec vigueur l'agression barbare de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien.

Les députés ont salué la résistance héroïque palestinienne pour ses victoires qui font la fierté de la Oumma ; ils exigent que le peuple palestinien soit soutenu et aidé de façon permanente, en particulier en cette période de guerre barbare injuste.

Les élus ont salué la position honorable adoptée par le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et ses contacts avec les dirigeants palestiniens pendant la période d'agression.

Ils ont remercié toutes les forces vives de Mauritanie et le peuple mauritanien pour leurs positions de soutien et d'assistance au peuple palestinien, ce qui ne surprend guère, de la part d'un peuple attaché à la religion islamique, qui recommande justice et équité et rejette l'injustice et la tyrannie