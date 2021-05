Sénégal: Décoré par le Japon - Pr Madior Diouf, un fidèle promoteur de la culture nippone

Le Japon a décoré le Professeur Madior Diouf, enseignant de Lettres modernes à l'Ucad et ancien Ministre sénégalais de la Culture, de la médaille de l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or en Sautoir. L'une des plus importantes distinctions honorifiques de l'État nippon, pour son rôle dans le rayonnement de la culture nippone au Sénégal.

Le Professeur Madior Diouf vient d'êtredistingué, par Son altesse impériale Naruhito du Japon, de l'Ordre du Soleil levant Rayons d'or du Sautoir. Une distinction honorifique au Japon. La médaille et le parchemin constituant la décoration lui ont été remis, jeudi dernier, à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Dakar. C'était au cours d'une cérémonie très sobre, présidée par Moustapha Niasse, Président de l'Assemblée nationale.

«C'est pour moi une grande joie de vous remettre la décoration, en témoignage de la reconnaissance et de l'appréciation du gouvernement du Japon pour votre contribution à la présentation de la culture japonaise et à la promotion de la compréhension duJapon au Sénégal. C'est une distinction que vous avez amplement méritée», a déclaré Araï Tatsuo, Ambassadeur de l'Empire du Japon au Sénégal.

Madior Diouf, Professeur de Lettres modernes, ancien Ministre de la Culture, est honoré par le pays du Soleil Levant pour son travail dans la promotion et la présentation du haïku au Sénégal. Cela à travers des cours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et certains établissements scolaires du pays. Le haïku est un genrede poésie typique du Japon. Pr Diouf y est crédité d'une «profonde connaissance», selon le diplomate japonais, et a effectué une grande recherche sur les similitudes entre le haïku et certains genres poétiques sénégalais pour la communauté universitaire et la compréhension des Sénégalais de cette matière. Il a de plus formé des professeurs de lettres qui,aujourd'hui, prennent le relai de cetravail promotionnel, dont MaïmounaKane et Amadou Ly. Ces deux étaientd'ailleurs présents à la cérémonie de remise de la distinction.

Reconnaissance

Le Japon organise un concours de haïku depuis 1979 dans notre pays, et PrMadior Diouf siège au jury depuis cette date et le dirige depuis 1996. Ce concours s'inscrit comme l'un des plus grands rendez-vous de l'agenda des grandes compétitions littéraires du Sénégal avec environ 500 œuvres reçues chaque année à travers le Sénégal et divers pays. Cette réussite et cette ouverture portent ainsi la signature et la marque du Pr Madior Diouf. Il s'est réjoui de sa décoration, tout en y voyant une reconnaissance, non de son travail, mais de l'aura et de la stature du Sénégal et de sa culture. Il a, en outre,exprimé sa gratitude pour la «haute décision de l'Empereur japonais de le décorer».

«Que cette médaille inspire les Sénégalais à mieux comprendre les Japonais, à travers les déclinaisons du Haïku, qui est une révélation de leur culture. La collaboration culturelle entre le Japon et le Sénégal, au-delà des deux pays et de l'espace francophone, a pu rapprocher les hommes de culture du monde», a commenté le récipiendaire. Ce dernier a estimé que ce genre de célébration va effectivement dans le sens de rapprocher les peuples de culture et présente le Japon comme une grande nation.

Parlant de générosité, Moustapha Niasse a témoigné que le Pr MadiorDiouf en est grandement et notoirement doté. «Il y a également cette modestie que tout le monde, sans exception, te reconnaît, l'humilité qui est ton arme principale et la patience que tu portes en bandoulière te valent tous les honneurs», a témoigné le président de l'Assemblée nationale, venu participer à la célébration d'un ami de longue date.

«Le 4 novembre prochain, Pr MadiorDiouf et moi aurons bâti 69 ans d'amitié et de fraternité, sans interruption, de manière continue et continuelle. Cela, dans la solidarité, la confiance réciproque et en toute circonstance», a fait savoir Moustapha Niass, qui invite la jeune génération à s'inspirer de la tenue, de la fidélité et des compétences du Pr Madior Diouf.

--------------------------

MOUSTAPHA NIASSE, PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

«Je suis à l'origine du titre du journal Le Soleil»

En marge de la cérémonie de remise de l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'or du Sautoir au Pr Madior Diouf, à la résidence de l'Ambassadeur du Japon au Sénégal, Moustapha Niasse nous a gratifié d'un petit cours d'histoire. Mais une histoire qui, aujourd'hui, cinquante et un ans après, brille encore chaque jour sur notre pays et la conscience de ses habitants. En effet, au même jour, le 20 mai, le quotidien national «Le Soleil» fêtait les 51 ans de sa toute première parution. En ce temps, en 1970, l'actuel Président de l'Assemblée nationale du Sénégal occupait, à l'âge de 30 ans, le poste de directeur de Cabinet du Président Léopold Sédar Senghor. À ce titre, il était l'administrateur du «nouveau» quotidien public national. «Je suis parmi les tous premiers administrateurs du quotidien Le Soleil». D'ailleurs, c'est Bara Diouf et moi qui étions allés trouver le Président Senghor, un jeudi matin, dans son bureau, pour lui proposer des noms pour le nouveau titre du journal national», se rappelle Moustapha Niasse, dans un sourire sympathique et enjoué.

En ce moment, le quotidien national se nommait encore «Dakar-Matin» (depuis 1960), après avoir porté le nom de «Paris-Dakar» depuis sa création en 1933. Il était le premier quotidien d'Afrique de l'Ouest, en 1936. En 1970, les autorités actent la fin du processus d'émancipation de la presse, notammentcelle écrite. Le quotidien national est de la famille Breteuil qui le contrôlait, et devait donc changer de nom puis avoir une rédaction exclusivement sénégalaise. Des journalistes sénégalais qui signaient à «Dakar-Matin» ont été repris. «Nous nous sommes présentés ce jeudi matin, Bara Diouf et moi, et avons proposé neuf titres à Léopold Sédar Senghor. Nous avions placé «Le Devoir» en tête de notre liste. «Le Soleil» devait être à la troisième ou la quatrième place. Dès que Senghor a vu ce titre, il nous a dit : «Je choisis Le Soleil». C'est ainsi que le quotidien national a trouvé son nouveau titre», nous raconte Moustapha Niasse, pendant que l'assistance avait fini par venir partager ce moment d'enseignement et de rappel historique.