Sénégal: Élevage - À Mlomp, une ferme d'autruches se fraie un chemin

MLOMP- L'élevage d'autruches dans une célèbre ferme à Mlomp, dans le Bignona, a contribué à l'essor socioéconomique de la localité. Cependant, sept ans après sa création, les acteurs ont besoin d'être davantage renforcés afin de booster cette filière et l'implanter dans les autres régions du pays.

Un calme plat règne à proximité du bâtiment en ciment situé à quelques pas des rizières. À côté, les deux gigantesques fromagers ont fini de générer de nouvelles feuilles qui soufflent un vent doux contrastant avec le mois de mai, période de canicule. Sous ces robustes arbres, une femme sexagénaire vanne toute seule des bassines de riz décortiqué. Murmurant un chant en langue vernaculaire, elle est sans doute satisfaite de la vitesse du vent qui l'aide à séparer les graines de riz du son.

Soudain, d'autres géants signalent leur présence. Un cri grave retentit. « C'est le booming, le cri de l'autruche », explique Ousseynou Sambou, Secrétaire général du Groupement d'intérêt économique Etamaya-Balokir. Cet enseignant consacre une partie de son temps à la ferme depuis sa création. Il entre dans le magasin et sort de l'autre côté. « C'est le mâle, viens voir ! », persiste-t-il. Les volatiles sont isolés dans deux enclos distincts. L'un abrite les plus jeunes, l'autre les adultes mâles et femelles. À la moindre présence humaine, ces redoutables coureurs s'approchent à pas de géant. « Les becs ne peuvent pas faire du mal ; le grand danger, c'est en bas », prévient notre guide du jour en faisant référence aux puissantes pattes de ces oiseaux, véritables armes de défense qui peuvent envoyer des coups mortels. Et même le lion, roi de la savane, ne saurait résister aux coups de pattes du plus grand oiseau.

À Mlomp, l'histoire de la ferme des autruches remonte à 2008, quand la dame Sisko Hernandez Leon, 70 ans, Finlandaise d'origine, faisait, pour la première fois, un séjour touristique dans cette bourgade du Blouf située à 40 kilomètres de l'ouest de la commune de Bignona. La septuagénaire qui avait adopté auparavant un des fils du village, le jeune Daouda Sambou, était touchée par la pauvreté des autochtones. « Elle propose un poulailler afin d'améliorer la consommation en viande et de créer des emplois », se rappelle Ousseynou Sambou. Les idées changent plus tard, il faut tenter autre chose de particulier, le secteur de la volaille étant saturé. « À qui appartient cet espace ? Il est bon pour l'élevage d'autruches. Vous pourrez consommer la viande et même la commercialiser », se souvient ainsi Ousseynou de la proposition de la Finlandaise qui ne s'exprimait qu'en anglais. Ce qui était prévu pour un poulailler devient alors une ferme d'autruches en 2014.

Quarante-trois millions de FCfa sont vite mobilisés par une association finlandaise pour un projet étalé sur trois ans. Le fonds prend en charge la construction d'un bâtiment composé d'une salle de transformation, une autre pièce pour les deux incubateurs d'une capacité respective de 100 et 70 œufs, l'achat d'équipement, d'un magasin, la prise en charge des travailleurs de la ferme et de l'alimentation des oiseaux.

Les pertes s'enchaînent

« Faute d'expérience sur la prophylaxie des animaux que nous voyions uniquement dans les documentaires télévisuels, les pertes s'enchaînent », se remémore Ousseynou. Dans la première génération de 72 autruchons en provenance de l'Afrique du Sud, 45 ont été sauvés. En 2015, arrive une seconde vague de 100 sujets, mais seulement 60 arriveront en âge de maturité. Pourtant il était prévu que les experts devaient venir de Finlande pour outiller les gestionnaires de la ferme, mais l'apparition de la maladie à virus Ébola en Guinée Conakry, avec le cas importé révélé par le Sénégal, bouleverse tout le programme. Impossible n'étant pas Mlompin (habitant de Mlomp), « nous nous sommes investis sur les moteurs de recherche pour comprendre l'environnement, l'alimentions et l'évolution des autruchons », raconte Mamadou Sambou, chargé directement, à l'époque, de ces oiseaux inaptes au vol.

Rien ne se perd, tout se transforme

Dans le bureau du Secrétaire général de la ferme où il nous reçoit, Mamadou, devenu le gestionnaire de la comptabilité, explique : « Une Autruche bien nourrie à l'abattage peut nous ramener jusqu'à 1,2 million de FCfa ». Une importante somme qui, ironie du sort, ne vient pas de la vente de la viande, mais plutôt de celle de l'huile d'autruche riche en oméga et en vitamine A. « Elle est obtenue en broyant la graisse de l'oiseau à l'aide d'une machine, ensuite mise dans un four pendant trois heures d'horloge pour la faire fondre », détaille Saya Sambou, la cinquantaine. « Les douleurs articulaires et musculaires, la peau sèche et les piqûres d'insectes » sont traitées par ce corps gras, poursuit celle qui coordonne exclusivement la production de l'huile d'autruche. Mais, à Mlomp, il est difficile d'obtenir le produit. « Une dame s'est engagée à l'acheter à raison de 50 000 FCfa le litre, alors qu'une autruche abattue peut secréter jusqu'à une vingtaine de litre », explique Saya.

Autres avantages chez ce grand oiseau, « rien ne se perd, tout se transforme » : du sang aux plumes en passant par les os et les fientes. Ces dernières sont très sollicitées pour l'agriculture et le maraichage dans cette zone agraire. « Je vends le sachet à 100 FCfa. Tu as vu les quelques plantes de patates que j'ai développées dans la cours non ? » tente ainsi de convaincre Abdoulaye Sambou, aujourd'hui chargé des enclos. « C'est très efficace pour l'agriculture ».

La Der à la rescousse avec 15 millions de FCfa

Par ailleurs, si la consommation de la viande d'autruche n'est pas encore entrée dans les habitudes alimentaires des populations de cette zone, l'avènement de la pandémie est venu tarir la clientèle qui commençait à se développer. « Nous vendions le kilogramme de viande à 8000 FCfa à des hôteliers de la Gambie voisine, mais la fermeture des frontières, intervenue en mars, à tout gâché », se lamente Ousseynou Sambou.

Cette ferme, devenue une source de revenus, a bénéficié d'une attention particulière de l'État. « Le Bureau de mise à niveau nous a attribués cinq millions de FCfa et la Délégation à l'entreprenariat rapide pour l'emploi des femmes et des jeunes (Der/Fj) 15 millions de FCfa », révèle le Secrétaire général du Gie Etamaya-Balokir. Ce montant a permis de réhabiliter la clôture et mettre en place un système solaire qui prend en charge l'incubateur et l'éclairage. Des réalisations qui ne sont pas passées inaperçues. Retourné dans le village depuis quelques années, Youba Sambou, ancien Ministre des Forces armées de 2000 à 2002, a salué les efforts du Gouvernement dans ce sens. « L'État doit davantage assister ce type d'initiative pour encourager les effets multiplicateurs sur toute l'étendue du territoire », estime-t-il.