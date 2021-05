Afrique: Can Beach Soccer / Sénégal - Ouganda, ce dimanche à 17H30 - Des Cranes au menu des Lions

Le coup d'envoi de la 11e édition de la Can de Beach Soccer sera donné, ce dimanche, à la plage de Saly (Mbour). L'Égypte et le Mozambique s'affronteront lors du match d'ouverture prévu à 15h00 et les Lions du Sénégal feront leur entrée en matière face aux Cranes de l'Ouganda à 17h30.

C'est parti pour 7 jours de spectacle pour les férus de football de sable avec la Can de Beach Soccer qui lève le rideau ce dimanche à Saly. Jusqu'au 29 mai prochain, le Sénégal sera, pour la première fois, le hub de l'élite continentale de cette discipline dans laquelle il s'est illustré ces dernières années. Quintuples champions d'Afrique et tenants du titre, les Lions du football de plage, qui accueillent cette fois-ci la compétition, tiennent l'occasion d'être prophète chez-eux et de rentrer un peu plus dans l'histoire du Beach Soccer africain.

L'équipe du Sénégal ira, par ailleurs, à l'assaut des Cranes de l'Ouganda lors du dernier match du jour. Favoris de ce tournoi, les protégés de Ngalla Sylla joueront toutefois le coup à fond pour réussir brillamment leur entrée en matière et lancer ainsi un signal fort aux équipes en lice dans cette Can. Les partenaires du gardien de but et capitaine Alsény Ndiaye visent un 6e titre continental, synonyme de qualification à la Coupe du monde de Beach soccer prévue en août 2021 en Russie.

Diminués par l'absence du défenseur Mamadou Sylla qui ne rejoindra le groupe qu'après son match de quart de finale en Coupe Caf avec le Jaraaf, les Lions n'ont donc pas une large marge d'erreur dans ce tournoi, notamment au regard de leur palmarès et de leur potentiel.

La succession du Sénégal au sommet du continent africain sera, cependant, officiellement ouverte par l'affiche Égypte-Mozambique qui mettra aux prises deux équipes du groupe B. Une rencontre qui promet d'être rudement disputée même si les Pharaons partent légèrement favoris. Face aux Mambas, les Égyptiens tenteront de remporter leur première sortie dans ce tournoi et prendre une bonne option pour la qualification pour le prochain tour. En deuxième heure, le Maroc se frottera aux Seychelles pour clôturer la première journée dans le groupe B. Les Lions de l'Atlas ne devraient pas avoir de mal à se défaire de cette équipe. Ils devront frapper fort pour gagner en confiance et une victoire face au petit poucet du groupe ne serait donc pas de trop pour cette ambitieuse équipe à surveiller comme du lait sur le feu.