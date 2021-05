Sénégal: Formation en théâtre - De jeunes talents en résidence à Thiès

La volonté d'accompagner les jeunes talents pour qu'ils vivent mieux de leur art en région a été réaffirmée lors de la cérémonie de lancement, hier à Thiès, d'une résidence artistique consacrée au théâtre. Les intéressés sont invités à rivaliser d'ardeur pour que les efforts déployés dans le cadre du projet «Sunu Talents» ne soient pas vains.

Initié par le Goethe-Institut en collaboration avec la Coopération allemande/Giz dans le cadre de son programme «Réussir au Sénégal», «Sunu Talents» a pour objectif de mettre en lumière les jeunes artistes du spectacle vivant (musique, danse et théâtre) issus des régions de l'intérieur du pays. Ce que la Directrice des Arts, Mme Khoudia Diagne, n'a pas manqué de saluer, lors du lancement de la résidence sur le théâtre abritée par le Centre culturel régional de Thiès dirigé par Mme Anne Marie Faye.

Au nom du Ministre de la Culture et de Communication empêché, elle a salué le projet «Sunu Talents», un bon outil pour combler les écarts causés par l'offre culturelle insuffisante dans la plupart des régions du pays. Mme Khoudia Diagne s'est ensuite réjouie de «l'initiative du Goethe-Institut qui, avec le soutien de la Coopération allemande/Giz, offre cette belle opportunité de mettre en valeur les artistes et les initiatives artistiques des régions». Elle a dit l'engagement du Ministère à apporter à «Sunu Talents» tout le soutien institutionnel nécessaire pour assurer le meilleur déroulement de ses activités de formation et de capacitation.

Baaba Maal, parrain de «Sunu Talents», et Philip Küppers, Directeur de Goethe-Institut Sénégal, sont intervenus, entre autres, pour dire leur «volonté de tendre la main aux jeunes talents pour les soutenir et les encourager». Il a été demandé aux artistes en résidence à Thiès, qui auront l'opportunité de se produire sur des scènes de qualité, de toujours rivaliser d'ardeur et d'engagement pour que tous les efforts déployés dans le cadre du projet «Sunu Talents» ne soient pas vains.