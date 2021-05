Cameroun: Université de Yaoundé II - les études doctorales mieux encadrées

C'est une des questions abordées lors du conseil de l'Université organisé vendredi dernier à Soa.

Quatre sujets principaux ont meublé la session du conseil de l'Université de Yaoundé II (UYII) vendredi dernier à Soa. Il s'agit de la diplomation, des études doctorales, des carrières des enseignants et du recrutement des assistants de l'UYII. Il s'agit de l'instance académique scientifique qui adopte les grandes orientations de l'institution en termes de développement pour son œuvre de formation, de restructuration de son infrastructure de recherche et de déploiement de sa politique de coopération. Les travaux de cette session étaient conduits par le Pr. Adolphe Minkoa She, recteur de l'université.

En ce qui concerne la diplomation, l'institution universitaire envisage l'organisation de cérémonies solennelles de remise de diplômes. Elle souhaite commencer par les grandes écoles avant les facultés dont les effectifs sont plus importants. Autre sujet discuté, les études doctorales. « La rationalisation des études doctorales atteint aujourd'hui la phase d'aboutissement dans la mesure où les unités de formation doctorale ont été définitivement créées. Le prochain appel à candidature pour les études doctorales qui constituent l'appel de mise à niveau sera lancé au mois de février et la liste des doctorants sera désormais publiée en indiquant pour chacun des doctorants son année de formation », a souligné le Pr. Germain Ntono Tsimi, directeur des affaires académiques et de la coopération à l'UYII. L'université envisage également la publication des meilleures thèses.

Egalement au menu des échanges, la professionnalisation de l'offre de formation. A en croire le Pr. Ntomo Tsimi, l'université envisage aussi la création de nouveaux établissements comme l'Institut des métiers du droit, la Yaoundé Business School et l'Institut d'économie agricole. S'agissant de la carrière des enseignants, 58 enseignants ont été promus aux grades supérieurs lors du Comité consultatif des institutions universitaires des sessions de mai et novembre 2019. Pour la session du 17 décembre 2020, le Comité a reçu 41 dossiers dont 14 candidatures féminines. Les résultats ne sont pas encore disponibles. Pour le recrutement des assistants, la Commission consultative a reçu et examiné 172 dossiers de candidature pour le remplacement numérique. Au final, dix-sept assistants ont été retenus.