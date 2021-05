Cote d'Ivoire: Emploi jeunes/Fonds spécial diaspora - Mamadou Touré remet plus de 300 millions de Fcfa à 15 jeunes porteurs de projets en France

Le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique vient de procéder à Paris, à la remise de chèques à 15 jeunes porteurs de projets bénéficiaires du fonds spécial diaspora.

Ces jeunes ont reçu un financement d'un montant global de 335 511 429 Fcfa, soit 511 484 euros. Le financement octroyé aux projets retenus va de 5 millions Fcfa à 20 millions Fcfa, pour des projets individuels ou collectifs, visant la création de Moyennes entreprises et de 20 millions Fcfa à 50 000 millions Fcfa pour des projets structurants. Pour cette phase pilote, ce sont plus de cent candidatures qui ont été reçues. Tous ces projets qui viennent d'être financés seront réalisés dans les localités de la Côte d'Ivoire et devront générer près de 89 emplois. Pour la phase pilote, c'est un montant de plus d'1 milliard de Fcfa qui a été débloqué par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour accompagner ces jeunes ivoiriens porteurs de projets et vivant en France.

« Aujourd'hui, nous avons l'illustration parfaite de ce qui peut être l'efficacité gouvernementale. Sous le leadership du Président de la République Alassane Ouattara, vous avez osé, vous avez postulé. Vous êtes passés par tout le processus et vous avez été financés. Ce processus est totalement transparent et inclusif », a indiqué le ministre Mamadou Touré.

En marge de cette cérémonie de remise de chèques, une signature de convention a eu lieu entre le Conseil présidentiel pour l'Afrique (Cpa) et le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Ce partenariat stratégique marque le début d'une collaboration qui permettra, entre autres, le co-financement de projets d'entreprises sélectionnées à l'issue d'un processus transparent et compétitif, l'encadrement de ces promoteurs et la mobilisation accrue d'opportunités d'insertion pour les jeunes ivoiriens de la diaspora.

« C'est un partenariat gagnant-gagnant pour l'intérêt de notre pays et le président de la République, Sem. Alassane Ouattara est très content de ce projet et vous dit merci », s'est réjoui Mamadou Touré.