Congo-Kinshasa: Leadership National Congolais de Progrès - Une question posée à tous les Congolais sur la date du 17 mai 1997

*Quel est le sens, pour les Congolais, de la Célébration de la date du 17 Mai 1997 ?

Les Congolais ont instauré, dans leurs événements célèbres et historiques, la date du 17 Mai 1997. A chaque anniversaire de cette date, les célébrations, les fêtes grandioses, les jouissances populaires, les fastes et les cérémonies officielles sont organisées sur tout le Territoire congolais.

Participent activement à ces cérémonies tous les Congolais aux côtés des membres du mouvement politico-militaire « AFDL » créé par le Leadership rwandais et ougandais à Lemera le 23 Octobre 1996 pour agresser militairement notre Pays, occuper notre Territoire, s'emparer de nos terres, dominer et massacrer notre population, violer les femmes et les enfants, piller les ressources nationales et faire de la RDC un département du Rwanda et de l'Ouganda. La date du 17 mai 1997 marque l'entrée triomphale, à Kinshasa, des mercenaires étrangers de l'AFDL, de ses Alliés étrangers et de ses complices congolais à Kinshasa.

N'est-il pas contradictoire et paradoxal d'exiger sur le Toit du Monde que l'ONU, l'Union Européenne et la CPI sanctionnent tous les auteurs des crimes d'agression, crimes contre l'humanité et crime de génocide perpétrés en RDC ; que tous les mercenaires étrangers et leurs complices congolais soient écartés des Institutions nationales politiques et militaires et même emprisonnés pour leurs crimes ou expulsés ; et en même fêter la date du 17 mai 1997.

Soyons cohérents et logiques jusqu'au bout : instaurons, dans notre Pays, des fêtes, des cérémonies officielles, des fastes, des jouissances populaires... pour commémorer et célébrer la Traite négrière, l'esclavage vers la Côte orientale, la tenue de la Conférence de Berlin (15 novembre 1884 - 26 février 1885), le système léopoldien (1885-1908), la colonisation belge, le coup d'Etat de Mobutu le 14 septembre 1960, le coup d'Etat de Mobutu le 24 novembre 1965, la création du MPR Parti-Etat...

Les Congolais confirment la vérité de l'adage « La plus grande arme du Maître est son esclave lui-même ; La plus grande arme du colonisateur est le colonisé lui-même ; Le Meilleur bouclier du Bourreau est sa victime elle-même ».

Ramenés à l'Etat nature (Voir Jean-Jacques Rousseau) par différents systèmes deshumanisants qui ont déferlé sur notre Pays, les Congolais ont perdu même le simple bon sens, toute rationalité, tout repère, toute boussole. Ils ne savent plus distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais ; une valeur de ce qui ne l'est pas ; ce qui préserve et promeut leur dignité de ce qui ne l'est pas ; ce qui est en faveur de leur indépendance et de leur souveraineté de ce qui ne l'est pas.

L'homme, à l'état nature, n'obéit dans sa conduite qu'à l'instinct, à l'impulsion physique, aux rumeurs, à l'appétit, à ses penchants, aux informations approximatives, aux conjectures, aux sentiments et au fanatisme aveugle ; il ne réfléchit pas ; il n'obéit à aucun principe, à aucune moralité. Il a une répulsion contre le débat des idées et excelle dans les injures, les menaces verbales., les commérages...

Le passage de l'état nature à l'état civilisé produit dans l'homme un changement très remarquable. L'homme, dans sa conduite et ses actions, se réfère à ce qui lui manquait auparavant : il substitue la justice à l'instinct ; il obéit à la moralité ; la voix du devoir succède à l'impulsion physique et le droit à l'appétit ; il cesse de ne regarder que soi-même et tient compte des autres ; il agit sur base d'autres principes ; il consulte sa raison. Il se prive de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands ; ses facultés s'exercent et se développent ; ses idées s'étendent ; ses sentiments s'ennoblissent ; son âme toute entière s'élève ; il constate que, s'il y a des abus de sa nouvelle condition, ces abus ne le dégradent en dessous de celle dont il est sorti, il bénit sans cesse l'instant heureux qui l'en a arraché pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, est devenu un être intelligent et un homme.

Qui peut m'expliquer comment la date du 17 mai 1997 est-elle devenue la Fête de notre Armée nationale ? Ceux qui ont agressé, envahi et occupé notre Pays le 17 mai 1997 sont des mercenaires étrangers et leurs complices et masques congolais. L'Armée congolais serait-elle dissoute dans l'organisation criminelle des mercenaires étrangers et serait-elle sous le contrôle et le commandement de ces mercenaires et de leurs complices congolais ?

Notre « armée » n'est-elle pas en réalité les membres armés de l'AFDL qui portent les masques congolais et ont réussi à inféoder nombreux congolais armés et serviles ? Alors pourquoi tolérer l'existence d'une telle réalité dans notre Pays ? Pourquoi faire confiance en une telle armée ? Pourquoi lui obéir et pourquoi le soutenir ?

Je suis parmi les Congolais qui considèrent que la date du 17 mai 1997 et ses commémorations doivent être des dates de Deuil national car c'est l'une des dates de notre humiliation et d'un pas en plus dans l'aggravation de la Tragédie congolais.

Le bien-fondé de cette position est confirmé par le fait que Mobutu était déjà affaibli politiquement par le Combat héroïque des Forces internes et que, depuis le 17 mai 1997, au lieu de la libération et de l'instauration de l'Etat de droit réellement indépendant, souverain et démocratique, c'est une nouvelle tyrannie qui a été imposée ; et la Tragédie congolaise en général et de l'Est de notre Pays en particulier connaissent une aggravation exponentielle.

Nous souhaitons que n'importe quel congolais nous explique la raison d'être de l'organisation, dans notre Pays, des célébrations, des fêtes, des fastes et des cérémonies officielles à chaque anniversaire de la date du 17 mai 1997.

Fait le 19 mai 2021

Pour le Leadership Congolais National de Progrès