Maroc: OCK-UTS débouche sur un nul blanc

Les Phosphatiers, moral au beau fixe, après leur prestation lors de la dernière journée face au Wydad de Témara at home, accueillirent au Complexe OCP, l'Union Touarga Sport, pour le compte de la 23ème journée du Botola Pro D2, Inwi. Les locaux ambitionnaient de glaner les trois points de la rencontre afin d'occuper seuls la tête du classement, mais les visiteurs, plus entreprenants, les acculèrent au partage des points.

Dès l'entame du match, bien organisés, les joueurs de l'UTS prônèrent une tactique prudente, se replièrent en défense et procédaient par des contre-attaques rapides et dangereuses. Faute de concentration, les Khouribguis loupèrent de franches occasions, à l'instar de Capello qui ne savait que faire des ballons reçus dans la surface de réparation. La ligne d'attaque de l'Olympique était stérile, surtout en l'absence du buteur maison Morchidi. Les R'batis étaient plus coriaces et plus déterminés. En effet, leurs occasions furent claires et ils auraient pu scorer à maintes reprises si ce n'étaient les interventions décisives du gardien Farni, auteur d'un très bon match.

Ce score de parité à domicile est synonyme de défaite par l'OCK. Suite à ce résultat, l'Olympique club de Khouribga est toujours leader, avec 41 points au compteur. En revanche, son adversaire du jour, l'UTS, est cinquième avec 35 points et un match en moins.

Chouaib Sahnoun

Botola Pro D2

Voici les résultats et le programme de la 23è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, au terme des matches joués samedi:

Vendredi

Olympique de Khouribga - Union Touarga 0 - 0

Widad de Fès- Kawkab de Marra- kech 0 - 0

Samedi

Jeunesse Benguerir - KAC Ké- nitra 2 - 1

Stade Marocain - Raja de Béni Mellal 0 - 1

Racing Casablanca - Chabab Atlas Khénifra 3 - 1

A noter que les matches IZK- WST,JSS-ASS etOD-TAS devaient avoir lieu dimanche