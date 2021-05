Cote d'Ivoire: Externat Saint Jacques - Les 25 ans de l'école célébrés samedi

L'école primaire externat Saint Jacques des II-Plateaux a 25 ans.

Les Noces d'argent ont été célébrées le samedi 22 mai 2021, dans la ferveur, la gaîté et l'allégresse sous le contrôle de l'esprit saint, dans l'enceinte de l'église éponyme sise à Cocody les II-Plateaux. La cérémonie a été rehaussée par la présence du maire de Cocody, Jean Marc Yacé, parrain, et de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo.

C'est par une messe d'action de grâce dite par l'Abbé Augustin Obrou, curé de la paroisse Saint Jacques, que les festivités ont débuté. Une occasion pour le curé de rappeler la nécessité et l'utilité de l'événement. « Un jubilé est une action de grâce et de demande de bénédictions à Dieu », a-t-il indiqué.

L'homme de Dieu a par ailleurs exhorté les fidèles constitués de parents d'élèves et d'invités à penser à relancer l'école en vue de lui donner une nouvelle impulsion en termes d'amélioration et d'innovation pour le bonheur des enfants.

Il a aussi invité les parents et autorités gouvernementales à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. « Il faut qu'aujourd'hui l'éducation des enfants soit la priorité de nos gouvernants et parents. Il ne faudrait pas laisser l'éducation aux nounous et autres au profit des "gombos et funérailles". Mais plutôt les aider à grandir dans un environnement qui implique tout », a-t-il exhorté.

Mme Bamba Hélène, directrice de l'école primaire Saint Jacques, a dit toute sa gratitude à Dieu pour la bonne conduite et la pérennisation de cette mission qui leur est confiée.

Dans la même veine, Jean Marc Yacé et Myss Belmonde Dogo se sont félicités pour la belle initiative. Ils ont par ailleurs encouragé les acteurs de l'éducation à toujours œuvrer dans cet élan pour la promotion de l'excellence et le travail bien fait.

Soixante-quinze (75) élèves au total ont été primés. Il s'agit des 1er, 2e et 3e de chaque classe de la maternelle au CM2. Ces enfants sont repartis avec des kits scolaires et tableaux d'honneur.

Au nom de ses camarades, Gnango Rachelle, élève en classe de CM2, a remercié Dieu, parents, enseignants et encadreurs pour l'attention et l'encadrement dont ils bénéficient. Chants, danses, défilés et distinction ont meublé la célébration.