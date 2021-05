Nigeria: Super Prix grand Bâtisseur/Trophée Babacar N'Diaye 2021 - Le Président du Nigeria Muhammadu Buhari désigné

communiqué de presse

Le Caire, le 19 mai 2021. Les membres du Comité de Sélection de The Africa Road Builders - Trophée Babacar NDIAYE se sont réunis le 05 mai 2021 par visioconférence, dans le cadre de la réunion annuelle de désignation du lauréat du Super Prix Grand-Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE.

Ont participé à la réunion, les représentants de plusieurs médias issus de toutes les sous-régions de l'Afrique.

Le Comité de Sélection a travaillé sur la base du rapport 2021 fait par le réseau Médias pour les Infrastructures et la Finance en Afrique (MIFA). Le Comité de Sélection a également pris en compte les rapports publics des institutions et organisations internationales en matière de route et de transports en Afrique, ainsi que toutes les publications pertinentes disponibles et consultables dans les domaines considérés. Il faut rappeler que le thème central des travaux de cette année est : « Routes et transports pour la santé : actions et réalisations pour relever les défis en Afrique ». Ce thème est imposé par le contexte de crise sanitaire mondiale que le monde entier traverse.

Au terme des travaux de délibération, le Comité de sélection a adopté ce qui suit

SEM. Muhammadu BUHARI, Président de la République Fédérale du Nigeria est désigné Lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE 2021. Pour son leadership personnel et pour les efforts consentis afin de garantir la sécurité routière et la santé des populations dans le cadre des transports. Le Comité de sélection a noté les efforts faits pour améliorer la sécurité routière et la qualité de l'air pour les usagers de la route. Le Comité a aussi salué les travaux du Nigeria pour l'obtention de vaccins contre le Covid-19, ce qui devrait garantir l'exploitation optimale de la route et des transports. Enfin, le Comité de Sélection note avec satisfaction que malgré la crise sanitaire, le Nigeria a poursuivi de grands travaux en matière de route et de transports, particulièrement dans le transport ferroviaire.

Le Comité de Sélection exprime ses chaleureusement félicitations au Président Muhammadu BUHARI et au peuple du Nigeria. La remise du trophée aura lieu en accord avec les autorités nigérianes après la Conférence Finale prévue le 24 juin en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le Comité de Sélection invite tous les Etats africains à augmenter le niveau de leurs efforts en matière de sécurité routière et plus généralement en matière de santé liée à la route et aux transports.

Le Comité de Sélection salue les anciens lauréats du Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE. Il remercie particulièrement SEM. Abdel Fattah al-SISI, Président de la République Arabe d'Egypte pour avoir accepté la distinction qui lui a été attribuée en 2020 et surtout pour avoir accepté que la Conférence Inaugurale 2021 se tienne au Caire en Egypte. Le Comité de Sélection remercie aussi le Ministre des Transports de l'Egypte, SEM. Kamel ElWAZEER et toutes les autorités ainsi que le peuple égyptien pour leur disponibilité et leur engagement pour la route et les transports.

Le Comité de Sélection remercie la BAD et son Président, Dr Akinwumi ADESINA, pour les efforts continus en faveur de la route et des transports sur tout le continent, et pour le Parrainage accordé à The Africa Road Builders - Trophée Babacar NDIAYE.

Enfin, le Comité de Sélection salue la mémoire de Dr Babacar NDIAYE, ancien Président de la BAD, qui inspire cet événement.

Pour le Comité de sélection

M. George ORIDO

Journaliste, Porte-parole