Algérie: FMN - Seul le peuple est capable d'opérer le changement espéré

Blida — Le président du Front du militantisme national (FMN), Abdallah Haddad, a affirmé, dimanche à Blida, que "seul le peuple" est capable d'opérer le changement espéré et poser la première pierre pour l'édification de la nouvelle Algérie, à travers "une forte participation" aux législatives du 12 juin prochain.

Animant un meeting à Mouzaïa, au 4ème jour de la campagne électorale, M. Haddad a souligné que le "changement auquel aspire le peuple n'est possible qu'à travers une forte participation au prochain scrutin et en choisissant ceux qui sont les plus aptes à le représenter au sein du futur Parlement".

Il a estimé que, contrairement aux précédents scrutins, la "moralisation de la vie politique a incité les jeunes cadres marginalisés pour se porter candidats et investir ces élections", du fait, a-t-il dit, qu'"ils sont convaincus de la transparence de ce rendez-vous électoral, encadré par un organisme indépendant, qui permettra aux citoyens de choisir les candidats qu'ils estiment les plus aptes à transmettre leurs doléances et préoccupations aux autorités compétentes".

Le président du FMN a signalé, à ce propos, que "70%" des candidats de son parti sont des "jeunes compétences jouissant de la confiance et du respect des citoyens", soutenant que sa formation politique "ne s'appuie pas sur les fausses promesses et les illusions".