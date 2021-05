Algérie: Des candidats indépendants d'Alger s'engagent à "rétablir" la confiance entre le citoyen et l'élu

Alger — Des candidats de la liste indépendante "Alger la blanche" pour les élections législatives du 12 juin ont affirmé dimanche leur engagement à rétablir la confiance entre le citoyen et l'élu, et de porter les préoccupations des différentes tranches de la société, notamment, la jeunesse, aux pouvoirs publics.

Faire entendre la voix du simple citoyen algérien, permettre aux compétences universitaires de contribuer à la prise de décision, garantir une meilleure représentativité de certaines communes d'Alger, jusque-là négligées, au sein du Parlement, représentent d'autres engagements affirmés par certains candidats indépendants parmi les 36 candidats inscrits sur la liste "Alger la blanche" de la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, le candidat indépendant Djamal Maafa, ancien journaliste à la Télévision publique algérienne, a indiqué que la mission du parlementaire "doit être réhabilitée" afin qu'il puisse "l'exercer réellement", soulignant, à ce propos, que le parlementaire "doit être au cœur de toute activité politique et à l'écoute du citoyen".

Il a ajouté que l'acte politique doit être également réhabilité afin de "créer une nouvelle relation entre le citoyen et l'élu, basée sur la confiance".

Par ailleurs, M. Maafa, en évoquant les principaux axes de son programme électoral, a indiqué que plusieurs secteurs générateurs de richesses relevant du domaine économique nécessitaient des réformes, citant comme exemple celui de l'industrie, l'agriculture, l'investissement et le tourisme, qui méritent, a-t-il dit, une gestion dans le cadre d'un "nouveau modèle économique".

Il a, dans le même ordre d'idées, souligné l'importance de promouvoir l'Etat de droit et des libertés individuelles et collectives, et de la presse, précisant que le secteur de l'information "nécessite aussi des réformes".

Pour sa part, le candidat indépendant Mohamed Kobbi (commune de Baraki) a salué le "nombre important" des listes indépendantes pour les prochaines législatives, estimant que cela était un "signe encourageant et motivant" pour l'ensemble des candidats qui aspirent à un siège au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN), afin d'assurer une "représentativité efficace et efficiente" du citoyen algérien et de servir d'"écho réel de toutes les préoccupations de la société".

De son côté, la candidate indépendante Amina Ismail (commune de Dar El-Beida) a appelé les citoyens à faire confiance aux candidats indépendants, faisant valoir que "la liste est composée de personnes issues du peuple et majoritairement universitaires".

"Nous faisons partie de la société algérienne. Notre mission est d'élever la voix du citoyen et de porter ses préoccupations aux pouvoirs publics sans intermédiaire", a-t-elle indiqué.