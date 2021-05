Cote d'Ivoire: Industrie de la mode et de la beauté - Les entrepreneurs du secteur en attraction à Abidjan

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba a procédé hier, vendredi 21 mai, à l'ouverture officielle de la première édition de "Life Style and Beauty Festival", initié par le groupe Voodoo.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a présidé hier, vendredi 21 mai, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, à Cocody, la première édition de "Life Style and Beauty Festival", un salon dédié à la mode, à la beauté, au cosmétique et au bien-être.

Initié par le groupe Voodoo, avec à sa tête Fabrice Sawegnon, en partenariat avec la chaine de télévision "Life Tv", cette première édition de "Life Style and Beauty Festival" se tiendra jusqu'au 24 mai.

Elle est marquée par des ateliers, des panels, des échanges autour du thème « Style de vie et Culture africaine ». Mais aussi, par des expositions, avec 130 exposants, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie.

A la cérémonie d'ouverture, le ministre Souleymane Diarrassouba, a salué cette initiative du groupe Voodoo, qui selon lui, vient redynamiser davantage le secteur de l'industrie de la mode et de la beauté. « Cette innovation vient mettre en valeur, les artisans et tout ce qui est made in Côte d'Ivoire. Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et surtout des femmes. La mode et l'industrie cosmétique sont des réalités en Côte d'Ivoire. Les entrepreneurs et artisans qui sont dans ce secteur sont une priorité pour le gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Etat compte renforcer dans les prochaines années, ses initiatives en faveur de ce secteur, afin de permettre à la classe moyenne, de s'épanouir », a-t-il soutenu.

Il a par ailleurs exhorté les populations à se mobiliser et à prendre part, massivement, à cette première édition, afin qu'elle soit couronnée de succès.

Pour sa part, Fabrice Sawegnon, PDG du Groupe Voodoo a indiqué que 45 000 visiteurs sont attendus pendant ces trois jours. Il a souligné que ce salon se veut surtout un cadre d'échanges, afin de permettre aux participants, de construire un monde du vêtement, de la beauté et de la mode, bien meilleur.

« Je suis très content du déroulement de cette première édition. C'est une industrie que nous voulons créer. Nous voulons vendre de la beauté, du style. Ce salon est un premier pas vers cette industrie. La mode et la beauté ont une très grande place en Afrique », a-t-il insisté.