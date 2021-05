Afrique de l'Ouest: Entrepreneuriat jeunes - Le Prix Bjkd 2021 ouvert à l'espace UEMOA et Cemac

La 4e édition du Prix Bjkd pour l'entrepreneuriat jeunes s'ouvre cette année aux huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). C'est en quelque sorte la grande innovation de cette édition lancée le vendredi 21 mai, à Azalai hôtel à Marcory, autour du thème : « Une jeunesse entreprenante et résiliente dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 ».

Ainsi, cette année, en plus de celles de la Côte d'Ivoire, des candidatures viendront du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazaville, Gabon, Mali, Sénégal et du Togo.

Ce prix vient apporter du soutien aux jeunes et contribuer à développer la créativité et l'esprit d'entrepreneuriat, selon Olga Djadji, présidente de la fondation.

« Plusieurs jeunes entreprises sont nés d'initiatives innovantes. Ce que nous constatons, c'est que ces jeunes entrepreneurs, malgré le potentiel de leur activité et leur persévérance, n'arrivent pas à faire évoluer leur entreprise à cause de la faiblesse de leur production. D'où ce Prix qui vient leur apporter un coup de pouce », a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter que ce concours vient donc être un catalyseur pour toutes les jeunesses et tous ceux qui ont l'audace d'entreprendre et d'avoir des activités à fort potentiel et qui désirent améliorer leur rentabilité.

Pour sa part, Dr Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la Bvrm, président du jury, a indiqué que les candidatures issues des pays de l'Uemoa et de la Cemac sont à encouragées. Car, selon lui, cela renforce et consolide ainsi l'engagement de la fondation sur le continent. Surtout, la volonté de Bjkd de soutenir l'entrepreneuriat jeunes sur le continent. Une manière pour la fondation d'accompagner le développement des pays africains.

Pour cette édition, les prix connaissent une amélioration. Le grand Prix Janine Diagou est doté d'une enveloppe de 25 millions de Fcfa. L'année dernière, ce même prix était doté d'une enveloppe de 15 millions de Fcfa.

Le deuxième Prix, celui de la préservation de l'environnement offrira la somme de 15 millions de Fcfa au gagnant. Le 3e Prix, de l'innovation est une enveloppe de 10 millions de Fcfa et le 4e, celui de la Brvm du développement durable doté d'une enveloppe de 5 millions de Fcfa.

Ces Prix sont renforcés par des dons matériels des partenaires (ordinateurs, postes téléviseurs, etc.

Les candidatures et demande d'information sont reçues sur info@fondationbjkd.com.

Pour rappel, c'est Sarah Coulibaly, fondatrice de Naima Dolls star-up qui fabrique des jeux pour enfant et poupées mannequins Made in Afrca qui a remporté le premier prix de l'édition 3.

A noter que la fondation Bjkd, fondée en 2018, à l'initiative de Mme Bénédicte Janine Diagou, directrice générale du groupe NSIA, est une organisation visant à promouvoir l'art, la culture, la créativité et l'entreprenariat et de valoriser le patrimoine culturel africain.