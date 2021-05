Maroc: Le Rotary club de Casablanca Marina œuvre pour répondre aux besoins de la collectivité (Pdt)

Casablanca — Le Rotary club de Casablanca Marina a pour vocation principale de répondre aux besoins de la collectivité et adopte une vision sociale pour accompagner et soutenir les actions à fort impact social, a affirmé le président du Rotary club de Casablanca Marina, Mchich Alami Mohamed Ali.

M. Mchich Alami Mohamed Ali a fait savoir, dans un entretien à la MAP, que les rotariens ont toujours adapté leur réponse à ces besoins dans le cadre d'une variété d'actions d'intérêt public dont les plus durables et réussies s'inscrivent dans des axes relatifs à la paix aux résolution des conflits, la prévention et traitement des malades, eau et assainissement, santé de la mère et de l'enfant, alphabétisation et éducation de base et développement économique et social.

Il a rappelé que le Rotary est une organisation mondiale qui regroupe 1,5 million de personnes répartis en clubs, précisant que tous les membres mettent en communs ressources et talents pour aider leur collectivité.

La principale vocation du Rotary est de contribuer aux actions sociales pour améliorer les conditions de vie de la communauté, fait savoir M. Alami, soulignant que dans le domaine éducatif, le Rotary club Casablanca Marina a mis en place des bibliothèques dans plusieurs écoles dont certaines ont été équipées de livres, ordinateurs, écrans télévisés, imprimantes et même de connexion pendant la période du confinement.

M. Mchich Alami Mohamed Ali a également indiqué que le Rotary club de Casablanca Marina a parrainé, en partenariat avec l'association des étudiants de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) Mohammedia une action au profit des étudiants qui ne disposent pas de connexion en mettant à leur disposition un abonnement annuel pour suivre leurs cours en visioconférence et continuer leur cursus scolaire.

D'autre part, le Rotary a équipé en eau potable des écoles dans des douars situés dans des zones retirées, a-t-il ajouté, mettant également l'accent sur l'initiative "un hivers chaud", mis en place avec le concours de 4 autres clubs, ayant bénéficié à 1000 personnes dans la région d'Azilal qui ont reçu une tenue complète en vêtements chauds.

Pendant la période du confinement, le club a mis en place une action solidaire sous forme de produits alimentaires au profit de personnes qui ont perdu leur travail et qui étaient dans une situation précaire.

M. Mchich Alami a également rappelé que le Rotary club de Casablanca Marina, soutenu par ses partenaires et sponsors a mis au cœur de son plan d'action, la réalisation du centre Essafa, inauguré en avril dernier, afin d'apporter sa contribution dans le domaine social.

Ce centre a pour vocation la prévention de maladies, la prise en charge, le suivi et l'accompagnement de la personne âgée dans un cadre de Partenariat Public/Privé, ajoute M. Mchich Alami, précisant que le Rotary Club de Casablanca Marina a mis en place un système pour faire bénéficier gratuitement les personnes âgées en situation précaire.

Il a souligné que ce centre, équipé d'un matériel médical approprié, offrira des actes de première nécessité, des consultations médicales, des séances de kinésithérapie et un accompagnement pour une meilleure prise en charge de la personne âgée.

Avec une population de plus de 500.000 habitants, la préfecture de Hay Hassani enregistre un besoin manifeste en matière de services de santé, rappelle-t-il, précisant que ce centre, situé au cœur de la commune d'arrondissement de Hay Hassani, pourrait répondre à ce genre de besoin.

M. Mchich Alami a également mis l'accent sur le partenariat avec la FST de Mohammedia pour encourager les étudiants et en faire des leaders de demain.

Le social est un vecteur déterminant dans le développement de toute société, note M. Alami qui invite tout un chacun à agir et à porter assistance aux personnes dans le besoin.