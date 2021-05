Ile Maurice: L'ambassadeur japonais rencontre le ministre Balgobin

communiqué de presse

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Maurice, M. Shuichiro Kawaguchi, a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin, aujourd'hui, à Ebène, pour discuter de plusieurs axes de coopération entre Maurice et le Japon.

Dans une déclaration à l'issue de la rencontre, le ministre Balgobin a fait ressortir qu'un des sujets abordés portait sur l'assistance reçue de la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Il a souligné que la JAXA a aidé le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) afin de développer le secteur aérospatial et de pouvoir lancer le premier nano satellite mauricien, MIR-SAT1, dans l'espace.

En outre, le ministre a indiqué que les discussions avec M. Kawaguchi concernaient également de grandes entreprises technologiques japonaises, qui sont encouragées à ouvrir une succursale à Maurice afin de toucher le marché africain. L'Afrique, selon M. Balgobin, est un grand marché, où les entreprises japonaises peuvent installer leurs usines et développer leurs activités sur le continent. Une délégation d'hommes d'affaires japonais, a-t-il souligné, sera bientôt à Maurice dans le but de voir comment développer davantage le secteur des TIC au niveau local.

La cybersécurité, a ajouté le ministre Balgobin, était également à l'agenda, car il y a auparavant eu une collaboration entre la Computer Emergency Response Team de Maurice et sa contrepartie japonaise. Cette collaboration est toujours encouragée pour favoriser l'échange d'idées et d'expertises en matière de cybercriminalité et de cybersécurité.

Par ailleurs, le ministre a invité l'ambassadeur Kawaguchi à être présent à l'inauguration, dans un proche avenir, d'une station terrestre au MRIC. Cette station, qui témoignera des bonnes relations bilatérales entre Maurice et le Japon, servira de base d'opération pour le projet MIR-SAT1, a-t-il ajouté.