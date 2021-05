Algérie: Législatives - "Une grande responsabilité pour le peuple et les partis politiques"

Skikda — Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a indiqué, dimanche à Skikda, que la prochaine échéance électorale constitue "une grande responsabilité pour le peuple algérien et les partis politiques, compte tenu des conditions socio-économiques traversées par le pays".

Animant un meeting populaire dans la Maison de la culture Mohamed Serradj, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, M. Belaid a appelé toutes les composantes du peuple algérien à "faire front uni et assumer leurs responsabilités pour réussir ce rendez-vous électoral et mettre en échec les tentatives visant l'unité et la stabilité du pays".

Le président du Front El Moustakbel a considéré, dans ce contexte, qu'il est possible de "dépasser la conjoncture difficile vécue par le pays dans les meilleurs délais à travers une Assemblée populaire nationale forte composée des meilleurs enfants du pays et barrer la route aux ennemis étrangers qui tentent de nuire à l'Algérie".

Dans ce contexte, M. Belaid a souligné que son parti plaide en faveur d'une "démocratie préservant l'unité, la sécurité et les libertés, et œuvre à réhabiliter la confiance pour un changement vers le meilleur avec des actes et non avec les paroles uniquement".

Le même intervenant a indiqué, en outre, que les candidats de sa formation politique sont "engagés pour représenter le peuple de la meilleure manière possible et édifier un Etat fort comme le souhaitent tous les algériens".

Au terme de son discours, le président du Front El Moustakbel a relevé que la wilaya de Skikda "nécessite une véritable réhabilitation en mesure de lui rendre sa position d'antan dans les domaines de l'agriculture et du tourisme", assurant que cela ne peut avoir lieu qu'à travers "l'élection de représentants compétents en mesure de surmonter les difficultés".