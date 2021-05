Algérie: Les prochaines élections seront l'occasion de redonner confiance au citoyen

Oran — Le président par intérim du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a affirmé dimanche à Oran, que les législatives du 12 juin prochain représentent "une opportunité de redonner confiance au citoyen en les institutions de l'Etat".

Dans le cadre du quatrième jour de la campagne électorale, M. Benziadi a souligné lors d'un rassemblement populaire qu'il avait animé dans le centre culturel "Chahid Gherras Bouazza" de la commune d'Es Sénia, que ces élections sont "l'occasion de redonner confiance au citoyen en les institutions de l'Etat, y compris le pouvoir législatif".

Le président par intérim du Parti pour la liberté et la justice a indiqué que la date des prochaines législatives constitue une opportunité de changement à travers les urnes pour "couper la voie à ceux qui appellent au boycott".

Il a également appelé les candidats de son parti à "moraliser la vie publique et le travail politique et à ne pas faire de promesses qui ne peuvent être tenues afin de ne pas perdre votre crédibilité, étant donné que le rôle des parlementaires est législatif, et il peut transmettre les préoccupations des citoyens et les défendre".

Djamel Ben Ziadi a exhorté les citoyens à participer avec "force" le 12 juin prochain, en disant: "Donnez votre voix aux jeunes, pour lesquels vous pensez être les plus capables et les plus aptes à vous représenter et à faire part de vos préoccupations au niveau de la chambre basse du parlement".