Congo-Kinshasa: Pour sa nomination à la tête du Ministre/ Antoinette N'samba - Les résidents de l'avenue de la paix à Mont-Fleury remercient Félix Tshisekedi

Ils ont tenu coûte que coûte à recevoir son Excellence Antoinette N'samba, Ministre des mines du Gouvernement de la République dit des warriors, pour lui témoigner de leur attachement et exprimer leur gratitude à travers cette Guerrière, au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir porté son choix sur l'une des leurs.

C'est dans cette dynamique que les résidents de l'avenue de la paix/Mont-Fleury dans la commune de Ngaliema ont organisé une manifestation festive vendredi 21 mai 2021 à l'honneur de leur voisine, la Ministre Antoinette N'samba. Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur du journal La Prospérité, Emmanuel Magera et tous notables de ce coin de la capitale congolaise étaient de la partie, dans un magnifique cadre disposé par le Général Vital Awachango Umiya. Enfants, jeunes et vieux habitant l'avenue de la paix où vivait la Ministre Antoinette N'samba ont eu, à cette occasion, des mots justes pour exprimer leur joie à celle qu'ils appellent affectueusement maman Anto pour sa nomination, et ont remercié le Président de la République Félix Tshisekedi.

Réunis autour d'une table pour partager un verre de fraternité après la prise de fonctions de leur voisine Antoinette N'samba à la tête du ministère des mines, les résidents de l'avenue de la paix ont, avant le mot de la patronne des mines en République Démocratique du Congo, prononcé des discours par le truchement de leurs Délégués, le doyen Emmanuel Magera ainsi que Daniel Mutuale Mpueta. «Chers voisins, comme vous le savez, le lundi 12 avril 2021, nous étions très agréablement surpris de suivre la publication du Gouvernement.

A l'annonce de Madame Antoinette N'samba Kalambayi comme Ministre des mines, notre avenue, l'avenue de la paix, a connu des cris de joie : Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux étaient en liesse. Ce jour-là, la résidence de son Excellence Madame la Ministre, affectueusement appelée Mama Anto était prise d'assaut pour féliciter notre voisine. L'avenue était tout encombrée», a déclaré Emmanuel Magera à sa voisine qui détient d'ores et déjà le bâton de commandement du secteur minier en RDC.

Remerciement à Felix Tshisekedi

«Nous souhaitons et voulons vous voir tenir bon et mériter de la confiance et de l'estime que le Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé en vous. Et à cet effet, nous présentons nos remerciements à son Excellence, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi béton, tout en lui témoignant aussi de notre indéfectible attachement», a soutenu le Doyen Magera avant de prodiguer des sages conseils à la Ministre Antoinette N'samba dans l'exercice de ses fonctions en cette ère de l'Union Sacrée de la Nation qui ne jure que par des résultats.

«Excellence Madame la Ministre des mines, nous ne doutons point qu'avec le choix porté sur vous pour animer ce si important Ministère de notre pays, la RDC saura faire face aux enjeux du moment et pourra atteindre les résultats attendus tels que l'a si bien indiqué le Chef de l'Etat lors de son dernier voyage à Kolwezi», a-t-il épinglé, comme pour inviter la voisine Mama Anto, aujourd'hui Ministre des mines, à relever les défis qui ont longtemps rongé la RDC dans le secteur minier.

Parlant à son tour au nom de tous les jeunes et enfants de l'avenue de la paix, Daniel Mutuale n'a eu que des mots pour encourager leur maman, à eux tous, à se démarquer de ses prédécesseurs en redressant le secteur de mines de la RDC, lequel, à en croire ce jeune du quartier Mont-Fleury, profite plus aux étrangers qu'au peuple congolais.

« Notre vœu et notre souhait, c'est de vous voir organiser, donner une nouvelle impulsion à ce secteur, pourvoyeur d'emploi et des richesses, et revisiter la multiplicité des contrats miniers dont les produits ne profitent pas aux enfants congolais mais aux étrangers», a martelé Daniel Mutuale. Pour sa part, la Ministre de mines, Antoinette N'samba Kalambayi, a rassuré à ses voisins de son engagement à répondre favorablement aux attentes du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi dans sa vision sacrée, qui veut le bien-être des congolais au centre de toute action politique...