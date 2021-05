Congo-Kinshasa: Ordonnés à l'église CBCO2/Selembao - Ingele Ifoto encourage l'engagement de nouveaux diacres

Cinquante (50) Anciens ont été officiellement ordonnés ce dimanche 23 mai 2021 à l'église CBCO 2 dans la commune de Selembao par le pasteur local de cette congrégation.

Dans son homélie, le Révérend Pasteur William Mbemba s'est inspiré du livre de Actes 6.1-6 qui met en exergue les critères de choix des anciens, à savoir un bon témoignage, être rempli du Saint Esprit et de sagesse pour rendre service dans la maison de Dieu. Dans Philippiens 1.1, l'exemple de Paul et Timothée était donné, spécifiquement en ce qui le rôle de nouveaux serviteurs de Dieu dans l'assemblée.

Enfin, dans 1 Timothée 3.8-13 l'officiant du jour a martelé sur des qualificatifs de base nécessaires pour être considéré comme diacre, ainsi que le standing ou la réputation des candidats hors de l'église.

Invité à cette occasion comme non seulement élu de cette circonscription électorale, mais également comme croyant chrétien et porteur des valeurs spirituelles sociales, de par sa nature de partage, également la considération de la valeur humaine, le Député national Jean-Marie Ingele Ifoto a, lors de sa prise de parole, rendu un vibrant hommage au Berger de cette assemblée qui a réussi à bâtir la réputation du Christ dans ce coin de la capitale et également sur la qualité de l'édifice qui témoigne le sérieux avec lequel la parole de Dieu est prêchée. Au sujet de l'ordination de nouveaux diacres, le Député national Jean-Marie Ingele Ifoto est allé droit au but sur les attentes de ces derniers pour l'évangélisation et le salut des âmes, s'inspirant du livre de 1 Timothée 3.1-7, où, l'apôtre Paul avait déjà mentionné les qualifications de base pour les anciens dans l'Eglise du Seigneur. Il poursuit immédiatement avec celles des diacres qui, selon lui, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide...

Ayant également compatit à la difficulté que traversent les habitants de ce coin de la capitale, sur le niveau de délabrement très avancé de l'état de route, Jean-Marie Ingele Ifoto promet d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement.

Avant de quitter ce lieu, l'élu de la Funa a demandé à l'église de solliciter la faveur divine de Dieu pour nos compatriotes qui vivent à l'est de la RDC et nos vaillants combattants de la FARDC, face à l'insécurité que les ennemis du développement nous imposent délibérément, tout en saluant tout de même, la mesure gouvernementale sur l'état de siège et son projet de loi déposé qui fera l'objet des discussions dans les heures qui suivent.