Gabon: OKONDJA - Le CLAC lance la semaine de la Francophonie

Le Centre de lecture et d'animation culturelle( Clac) d'Okondja, situé dans la province du Haut-Ogooué a officiellement lancé les activités de la semaine de la Francophonie du 20 au 27 mai. Les apprenants des écoles primaires, lycées et collèges ont répondu présents au rendez-vous de la lecture et de l'animation culturelle pour célébrer la Francophonie, certaines autorités locales aussi .

L'animateur principal du Centre de lecture et d'animation culturelle( Clac) d'Okondja, Miyogho Nzoma et Instructeur de communication sociale, s'est réjoui de la tenue du lancement des activités de la semaine de la Francophonie. La conférence de sur les métiers du Cadastre et une conférence débat, animée par le Représentant régional OIF sur le thème : "A la découverte de la Francophonie au lycée Luc Okenkali" a instruit les écoliers et lycéens. Les lycéens ont activement participé aux différents jeux qui les ont égayés.

Gabin Miyogho Nzoma a expliqué que chaque année, l'Organisation internationale de la francophonie( OIF), célèbre la Journée internationale de la francophonie chaque 20 mars. "Notre pays le Gabon étant membre de l'OIF, ne reste pas en marge de cette célébration. Dans cette optique que le Centre de lecture et d'animation culturelle Clac, célèbre cette journée en différée dénommée la semaine de la francophonie du 20 au 27 mai 2021 autour de plusieurs activités" éclaire t-il.

Les activités qui meublent cette semaine de la Francophonie sont entre autres :

Concours de littérature des niveaux CM2 et Terminale ; Visite du cite de ; production du miel par Blaise Mvou à Okondja ; Café littéraire et projection des films documentaires sur la Francophonie ; Concours de danses modernes et prestations des danses traditionnelles.

Poursuivant ses propos, Gabin Miyogho Nzoma a fait savoir aux apprenants que l'organisation de cette semaine de la Francophonie vise à promouvoir la langue française et la promotion des Centres de lecture et d'animation culturelle( Clac).

Au Gabon, le programme dispose de centres dans les villes de Ntoum (Estuaire), Okondja (Haut-Ogooué), Lébamba (Ngounié), Mouila (Ngounié), Makokou (Ogooué-Ivindo), Oyem et Bitam (Woleu-Ntem), Tchibanga(Nyanga), Lastoursville( Ogooué-Lolo)...