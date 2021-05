Congo-Brazzaville: Musique - Ducé 2 La Nonocité confirme son talent

L'artiste-musicien Duce 2 La Nonocité se distingue dans le monde de la musique par son talent et son originalité qui ne laissent pas indifférents les mélomanes.

Congolo-beninois, Duce 2 la Nonocité vient d'être choisi influenceur digital par une compagnie de téléphonie mobile de la place. Un choix qui est loin d'être anodin puisque, depuis quelques années, l'artiste musicien fait le buzz dans l'univers musical national et international. C'est en 2006 au Benin en lançant l'album Ekoya suivi d'une réédition du même opus en 2008 que le public remarque cet artiste dont le style et le genre se démarquent entièrement du conformisme musical actuel.

Malgré son succès, Duce 2 La Nonocité n'arrive pas à faire la musique à plein-temps. Si entre 2000 et 2011, ses études ont pris l'essentiel de son temps. Aujourd'hui, ce sont ses activités professionnelles qui l'empêchent de se consacrer entièrement à la musique. Pour lui, consacrer tout son temps à la musique, dans le contexte actuel, est loin d'être la solution idéale parce qu' être artiste-musicien, c'est bien mais pas suffisant pour garnir les plateformes de téléchargement légal du monde qui peuvent partager nos œuvres et à les protéger. De nombreuses carences et écueils dans le développement de l'art et de la culture au Congo subsistent encore. « Pour que ma musique soit libre, je dois avoir le contrôle total sur elle. On a le contrôle sur sa musique quand on la produit. Grâce aux études, j'ai pu avoir le boulot et c'est ce boulot qui me permet de m'autoproduire car, en Afrique, la musique ne nourrit pas toujours son homme », a-t-il signifié.

C'est en 2016 qu'il lance son 3e opus Eya vol.1 dont les différents clips Pepele, Gaze, Vape, La Paix, La Bonne humeur sont régulièrement diffusés sur les chaînes de télévision congolaise et internationale. À Travers ces clips, le public découvre le style de D2LN La Nonocité, un style atypique et identitaire. « Nous étions un groupe d'amis au collège, Les "Nono". On se singularisait par notre style éclectique quand les autres se cloisonnaient dans les clichés. Notre style était libre. Cette attitude, je l'ai mise dans ma musique, elle est éclectique, elle n'a pas de limites, ni de barrières. C'est une musique libre pour une Afrique libre... La Nonocité », a renchéri le chanteur.