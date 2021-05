Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Banque monde octroie 1,5 milliard FCFA pour les jeunes vulnérables

L'enveloppe est destinée à financer les plans d'affaires des jeunes formés dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), dont l'âge varie entre 18 et 39 ans.

Le fonds compétitif, annoncé le 20 mai dernier à Brazzaville, constitue un financement additionnel du PDCE un projet conjoint de la République du Congo etla Banque mondiale. Ce financement va, en effet, permettre aux bénéficiaires d'acquérir du matériel ou de l'équipement pour le lancement de leurs activités et un fonds de démarrage pour la création de leurs microentreprises.

Pour cela, ce fonds compétitif devra financer cent plans d'affaires pilotes, desquels cinquante projets développés par les jeunes femmes. Six métiers porteurs sont ciblés par le financement : la coiffure; la menuiserie; la mécanique automobile; l'électricité; la soudure; la couture et l'infographie. Selon la coordination du PDCE, les plans d'affaires peuvent être soumis individuellement et collectivement pour des subventions variant entre un million FCFA et cinq millions FCFA.

« Ce financement additionnel a pour objectif d'augmenter la productivité et les revenus des entreprises familiales et des micro-entrepreneurs, en améliorant leurs compétences utilisées pour la gestion d'entreprise et en les aidant à se développer avec des compétences techniques et un soutien financier pour lever la contrainte d'accès au financement », souligne le communiqué du PDCE.

La coordination précise, par ailleurs, que l'enveloppe sera utilisée essentiellement pour: la formation des jeunes à la conception des plans d'affaires et l'identification des activités génératrices de revenus ; la préparation de plans d'affaires simplifiés ; les travaux de sélection des projets ; les phases de subventions à des sous-projets sélectionnés ; le suivi des plans d'affaires avec l'appui technique et de conseil de six ou neuf mois aux bénéficiaires et l'évaluation de l'impact des projets retenus.

Enfin, un « manuel opérationnel du fonds compétitif » a été élaboré à, cet effet, pour garantir la transparence du processus de sélection et la pérennité des investissements réalisés. Par exemple, le manuel indique que la mise en œuvre du fonds se fera sur la base d'une méthode de sélection compétitive, avec le soutien de deux assistants techniques, en plus de l'unité de gestion du projet.