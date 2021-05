Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Tenue d'une réunion de crise sur la situation à Goma

Cette réunion de crise présidée par le ministre d'État de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, était consacrée à la situation qui sévit à Goma dans le Nord-Kivu à la suite de la quatrième éruption volcanique après celle de 2002, ayant occasionné de grosses pertes en vies humaines et le déplacement d'une grande partie de la population de cette région.

Avec sa casquette du ministre sectoriel de l'Aménagement du territoire, qui a dans ses attributions la gestion de l'espace physique du Pays, Me Guy Loando Mboyo et ses experts ont à l'issue de cette réunion de crise produit une note d'informations au Premier ministre, chef du gouvernement pour la suite de la gestion de la crise dans le secteur de l'aménagement du territoire en ce qui concerne l'identification et l'aménagement des sites à ériger qui devront recevoir les déplacés et leurs familles respectives.

Cette catastrophe relance le débat sur la nécessité d'achever le processus de la réforme du secteur de l'aménagement et la problématique du financement de la réforme dudit secteur, lequel processus devra permettre à doter le pays des outils et instruments indispensables pour une bonne gestion et répartition de l'espace physique de notre territoire.

Notons, par ailleurs, qu'il est d'un grand intérêt pour le gouvernement d'apporter sa contrepartie pour que ce processus actuellement en évaluation à mi-parcours par les partenaires financiers extérieurs poursuive son cours normal. Outre l'adoption et la validation de la politique nationale d'aménagement du territoire par le gouvernement en juillet 2020 et l'envoi de l'avant-projet de loi actuellement en examen au Parlement pour adoption, il est important que le gouvernement apporte son appui financier pour permettre l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire ainsi que des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire, pour garantir une gestion saine et optimale de l'espace physique de notre territoire national et permettre la rénovation et la création des nouvelles villes qui permettront le développement du pays et garantiront la bonne gouvernance afin de favoriser un développement harmonieux de la nation.