Cameroun: Gastronomie - Festival de saveurs à Yaoundé

Les grandes lignes de cet événement qui se déroule dès demain ont récemment été présentées lors d'une conférence de presse.

Qui ne tremble pas devant un plat de koki, de namwondo, de sanga, de ndolè, d'okok, de mbongo tchobi ou de kondrè de chèvre ? Le Cameroun va se donner à déguster à travers ses mets. Sur le plan local et international. C'est l'ambition du festival des saveurs du Cameroun et du monde. La première édition de cet événement est prévue du 25 au 29 mai à Yaoundé sous le thème : « Gastronomie camerounaise : vecteur de rayonnement international ».

Le 19 mai dernier, une conférence de presse a été organisée au Palais des Congrès pour en donner les grandes lignes. Ce festival est organisé par la Chaîne des restaurateurs pour la promotion du patrimoine de la cuisine camerounaise (Crespac), sous la conduite de Marie Thérèse Atedzoe Owona, commissaire.

En réalité, ce festival est la nouvelle formule d'un événement qui existait depuis 18 ans : la nuit des restaurateurs. « Notre nuit ne se vendait pas beaucoup. Cette nouvelle formule nous permet d'inviter les diplomates qui sont nos ambassadeurs. A travers le ministère des Relations extérieures, nous avons la possibilité de nous exporter vers d'autres pays », indique Marie Thérèse Atedzoe Owona.

Il y aura donc plus de concret. Une première articulation prévoit, du 25 au 26 mai des activités culturelles au Bois Sainte-Anastasie. Des élèves viendront découvrir des recettes de cuisine auprès des grands-mères, afin d'en perpétuer le goût et l'authenticité. Il s'agira surtout de mettre en avant les mets disparus. Il est également prévu la course des garçons de cafés. C'est une compétition entre serveurs tenant un plateau de service à travers quelques artères de la ville. Il est également prévu une bourse de l'emploi des métiers de la bouche.

La seconde articulation du festival démarre le 27 mai au Palais des Congrès avec l'ouverture officielle du festival. Un symposium et une table-ronde sont au menu des deux jours pour discuter des perspectives de développement de la gastronomie camerounaise et de son rayonnement à l'international. « De nombreux plats de notre pays se sont développés au point d'être reconnus au niveau international. Ce festival sera un lieu de partage et de brassage interculturel », assure la commissaire du festival.