Afrique: Championnats d'Afrique de judo - Où est passée Vanessa Mballa Atangana ?

La championne d'Afrique des + 78 kg n'a pas effectué le déplacement de Saly dans la banlieue de Dakar pour défendre son titre le week-end dernier.

Le Championnat d'Afrique des nations de judo seniors dames et messieurs s'est achevé hier à Saly, dans la banlieue de Dakar au Sénégal. Le Cameroun y était représenté par six athlètes. L'absence de la championne d'Afrique en titre chez les + 78 kg, Hortense Vanessa Mballa Atangana a été remarquée suscitant la polémique.

L'athlète avait annoncé son absence à ce rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment sur son mur Facebook. « Mon nom ne figure pas dans la liste de la délégation des six athlètes retenus pour défendre les couleurs du Cameroun. C'est préjudiciable puisque cette absence m'empêche de gagner quelques places sur la ranking list IJF et dès lors, fragilise ma participation aux Jeux olympiques de Tokyo avec un objectif avoué et assumé d'y être pour le podium », peut-on notamment lire.

Pourtant, Hortense Vanessa Mballa Atangana a bel et bien été engagée par la Fédération camerounaise de judo à cette compétition continentale. Pourquoi ne s'y est-elle plus finalement rendue ? « Ce n'est pas du fait de la fédération. L'athlète a délibérément refusé de participer à ce championnat. Elle nous a fait savoir que pour la sélectionner, il faudrait qu'on mette désormais à sa disposition près de 2 millions de F. C'est l'Etat qui finance le stage interne.

Il y a un protocole bien établi et les sommes n'atteignent pas ce montant par athlète pour la préparation », a déclaré Christian Kingue, le président de la Fédération camerounaise de judo (Fecajudo). « Ces championnats ne comptaient pas pour tous les athlètes qui ont performé aux championnats d'Afrique 2020. Même si elle venait, c'était juste pour le titre, mais pas pour marquer les points dans le processus de qualification olympique. Son absence n'a aucune incidence ni de près ni de loin, ni directement, ni indirectement pour sa participation aux Jeux olympiques » a ajouté le président Christian Kingue. Il faut préciser que les relations entre l'athlète et la Fécajudo sont loin d'être sereines depuis ces derniers mois.

A deux mois des Jeux olympiques, Hortense Vanessa Mballa Atangana, qui a annoncé des révélations après cette compétition, dit avoir besoin de sérénité et de concentration pour atteindre son objectif de podium à Tokyo. La Fédération a engagé l'athlète aux championnats du monde, prévus du 6 au 13 juin 2021 à Budapest en Hongrie. C'est la dernière compétition du circuit avec les JO. Son billet d'avion et sa prise en charge sont disponibles. « Nous l'avons relancée ce week-end pour qu'elle confirme que son plan de vol est correct. On n'a pas encore de réponse jusqu'à date », a conclu le président de la Fécajudo.