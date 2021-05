Cameroun: Eglise Saint Jean-Baptiste d'Olézoa - L'armée a remis les clés

La cérémonie de rétrocession et de consécration de cet édifice réligieux a eu lieu samedi dernier sous la présidence de Mgr Jean Mbarga, en présence du Mindef, Joseph Beti Assomo.

Samedi de grâces et de glorification à l'église Saint Jean-Baptiste d'Olézoa. Des fidèles enthousiastes en rangs serrés derrière l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga, et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo. Ils attendent joyeusement la coupure du ruban et l'ouverture des grilles et des battants de leur temple. Comme des assoiffés de la parole de Dieu depuis avril 2020, date de lancement du projet de construction de l'édifice, ils déferlent dans la salle de célébration, avec des cris aigus. C'est l'acte phare de la cérémonie de rétrocession et de consécration de cette église, entièrement construite par le Génie militaire.

La communauté des fidèles catholiques d'Olézoa et d'ailleurs s'est réjouie du soutien de l'armée. Le colonel Jackson Kamgain, directeur du Génie militaire, chef de projet, ne parle pas moins « d'une contribution à la consolidation du lien indéfectible armée-nation, et d'un apport à la politique nationale de développement ». Dans la présentation du projet, l'on retiendra que ce site de 640 m² contient deux structures. D'abord, l'église R+1 avec mezzanine, constituée d'une salle de célébration sur deux niveaux, d'un rez-de chaussée, d'une mezzanine avec une capacité d'accueil de 340 fidèles, d'une salle de chemin de croix pouvant accueillir 300 fidèles et d'un clocher culminant. Puis, l'annexe résidentielle avec un rez-de-chaussée qui abrite la zone de service (procure, sacristie, salle de réunion, bureaux... ), et un hébergement à l'étage.

Parlant des aménagements internes, les sols de la salle de célébration et du chemin de croix, ainsi que l'autel sont entièrement recouverts de marbre blanc. Par ailleurs, les deux escaliers d'accès aux niveaux supérieurs sont revêtus de granite avec des marches antidérapantes. Quant à la salle de chemin de croix, elle est constituée de 14 stations lumineuses. Pour ce qui est des murs et du plafond de la salle de culte, ils sont recouverts de fresques représentant l'image de la création et du salut.

Au cours de la messe pontificale qui a suivi, Mgr Jean Mbarga a magnifié cette « belle contribution » de l'armée dans la pratique harmonieuse de la religion catholique. « Grâce à la mobilisation de la communauté des fidèles et la contribution du ministère de la Défense, nous venons de réaliser un ouvrage original et futuriste dédié à la population locale d'Olézoa pour ses prières quotidiennes, et surtout à la jeunesse universitaire de Yaoundé », a confié l'archevêque métropolitain de Yaoundé.