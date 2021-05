Afrique: CAN 2021 - La mission d'inspection a démarré

La délégation composée d'une vingtaine de personnes a entamé la visite des sites samedi dernier à Yaoundé.

On sait déjà que le Cameroun a choisi le site du Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy) pour la tenue, le 25 juin prochain, de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations de football. Une mission de la Confédération africaine de Football (CAF) de 23 personnes, avec une composante FIFA, conduite par le Secrétaire général adjoint chargé du développement, Antony Baffoe, séjourne en ce moment au Cameroun afin de faire l'état des préparatifs de la manifestation de la fin du mois prochain et aussi de visiter les sites retenus pour la compétition prévue du 9 janvier au 6 février 2022.

C'est samedi dernier que la délégation de la CAF a commencé sa visite d'inspection. Et c'est au Palais des Sports que tout a commencé avec notamment une séance de travail avec le comité local d'organisation de la CAN, sous la houlette de son président, Narcisse Mouelle Kombi, par ailleurs ministre des Sports et de l'Education physique. « Au regard du cahier de charges, le Palais des sports répond aux exigences de la CAF pour la cérémonie de tirage au sort.

A un mois de sa tenue, le Cocan est disposé à échanger et à s'enrichir des échanges avec la délégation de la CAF », a déclaré le président du Cocan. De son côté, le chef de la délégation de la CAF, Antony Baffoe a relevé : « Nous sommes là pour travailler et avancer. C'est important d'avoir un très grand tirage au sort. En Egypte, la scène était fantastique, magnifique. La barre a été mise très haut. En collaboration avec la CAF et la FIFA, on mettra le Cameroun sur un très haut niveau. On veut, à chaque fois élever la qualité de nos manifestations ».

Pour permettre aux membres de la mission d'inspection d'en avoir le cœur net, le prestataire retenu pour l'organisation du tirage au sort a présenté le déroulé de la cérémonie, ainsi que la durée de chaque articulation. Après ces moments d'échanges, la descente sur le terrain a été effective. La délégation a notamment visité le Paposy, les espaces dédiés, la salle du tirage au sort et la salle de presse, les parkings, et les autres bureaux sollicités.

Puis, ils se sont rendus au stade Ahmadou Ahidjo, au stade de Ngoa Ekelle, où aucune trace du dispositif Covid-19 n'est plus visible, et aussi dans certains établissements hôteliers qui n'avaient pas été visités jusqu'ici. Hier, la délégation a effectué un aller-retour sur Garoua. Aujourd'hui, le groupe se rendra du côté d'Olembe pour une mission qui s'achèvera le 28 mai prochain.