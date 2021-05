Angola: Foot/D1 - La Sagrada Esperança impose un nul au Primeiro d'Agosto

Luanda — La Sagrada Esperança est venue à Luanda pour imposer un match nul vierge, au Primeiro d'Agosto, dans le match comptant pour la 21e journée du championnat national de football de première division, disputé au stade 11 de Novembro.

Ce résultat maintient deux équipes aux deux premières places du classement, avec D'Agosto en tête (47 points), et l'équipe de Lunda Norte en deuxième place (45), mais avec moins d'un match joué.

Petro de Luanda occupe la troisième position, également avec 45 points.

Le dimanche, la Ferrovia de Huambo a battu, dans son fief (stade des Kurikutelas), Baixa de Cassanje, 1-0, avec le but de Paizinho, à la 76e minute, tandis que Desportivo da Huíla et le FC Bravos de Maquis ont fait match nul d'un but partout.

La 21e journée s'est ouverte samedi, avec les victoires 2-0 de Petro de Luanda sur Williete de Benguela et du Sporting de Cabinda contre Santa Rita do Uíge (1-0), et se poursuit lundi, avec le match Progresso de Sambizanga- Recreativo de Caála de Huambo, au stade des Coqueiros.

Les matchs Cuando Cubango FC - Recreativo de Libolo et Académica de Lobito - Interclube ont été reportés, en raison de cas de Covid-19 dans les formations Cuando Cubango et Lobito.

