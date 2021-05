Angola: La pluie déplace plus de 12000 personnes à Moxico

Luena (Angola) — Plus de 12000 personnes se sont retrouvées sans abri et 2500 maisons détruites, dans la province de Moxico, pendant la saison des pluies qui s'est terminée le 15 mai.

Durant la saison des pluies, la province a vu une augmentation de 541 maisons détruites par la pluie, par rapport à la même période de l'année précédente, dont 675 se sont complètement effondrées, causant la mort de cinq personnes et 14 autres blessées.

Les données ont été communiquées lundi, à l'ANGOP, par le porte-parole de la Protection civile et des pompiers, à Moxico, Domingos Cajimoto, ayant affirmé que les pluies avaient également provoqué l'effondrement de cinq écoles, six églises et la destruction totale de l'Hôpital Municipal de Luau.

Il a indiqué que les municipalités de Luau, avec mille 308 maisons et institutions détruites, suivies d'Alto Zambeze et de Moxico (siège), avec respectivement 335 et 255, étaient les régions les plus touchées par le phénomène.

En revanche, le responsable a dit que les pluies ont accéléré la progression de 33 des 47 ravins existant dans la province, mettant en danger plus de 700 familles et infrastructures sociales.

Pendant la saison des pluies, la commission provinciale de la protection civile et des pompiers a aidé les familles vulnérables, avec la livraison de produits du panier de la ménagère.