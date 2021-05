Ile Maurice: Côte-d'Or - Pravind Jugnauth s'adresse à la population... de loin

Cela fait plusieurs mois que le Premier ministre n'affronte plus les questions de la population et des journalistes. Les raisons sanitaires n'expliquent pas tout. Après le Parlement, où l'opposition est entravée, la presse est boudée comme lors du lancement de la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 hier. Le GIS est le nouveau chef d'orchestre.

De moins en moins de questions et de débats. Place aux discours et harangues, à sens unique. La dernière rencontre du Premier ministre avec la presse date de sa sortie à Grand-Bassin, le 16 février. Depuis, le Premier ministre et la plupart de ses ministres préfèrent rester loin des journalistes et de leurs questions. Hier, c'était le prétexte d'inauguration d'une campagne de sensibilisation contre le Covid-19.

Aucun titre de presse n'a été invité sauf le Government Information Service (GIS), qui a d'ailleurs organisé cette grand-messe. Pourtant, ce lancement a eu lieu dans un énorme gymnase à Côte-d'Or, alors que l'événement n'a réuni qu'une douzaine de personnes. On ne sait pas s'il y avait des membres du public dans les gradins, mais on pouvait entendre des applaudissements de temps en temps sans rien voir.

Le National Communication Committee sur le Covid-19 s'est lui aussi éloigné des journalistes. Les questions doivent être envoyées en avance. Ce qui prive les journalistes de réponses spontanées et de rebondir sur les réponses. Il y a bien eu trois tentatives d'organiser la conférence de presse sur Zoom, mais malheureusement, pour cause de bugs ou autres blocages, les séances de questions-réponses n'ont pas pu avoir lieu comme il se doit. Surtout face aux questions de certains journalistes.

Le GIS semble avoir pris le contrôle de toute diffusion d'information, surtout venant du Prime Minister's Office (PMO). L'équipe du GIS s'est agrandie en recrutant de jeunes typists, secrétaires, stagiaires sortant de l'université. «On passe notre temps à faire des vidéos et à les balancer sur les réseaux sociaux», nous confie une jeune. Ces recrutements sont faits aux dépens de fonctionnaires expérimentés, mis à l'écart. «D'ailleurs, remarque un ancien du GIS, cette institution ne fait plus ce qu'elle devrait faire selon la loi, c'est-à-dire informer le public. Rien que de la propagande pour le parti au pouvoir. »

De plus, nous dit-on, le GIS exerce de plus en plus de pouvoir sur la communication des autres ministères. Une concentration et centralisation, donc. À tel point que l'on n'hésite pas à qualifier le GIS de Pravda mauricien. «Même le recrutement d'un attaché de presse doit obtenir l'aval du GIS et son homme fort, l'ancien journaliste Rudy Veeramundar. Et au cas où un attaché de presse montre quelque résistance, c'est la porte. Nous, attachés de presse, avoue l'un d'entre eux, avons à affronter des journalistes de façon quotidienne. Le GIS, qui se planque derrière nous, nous dit parfois de ne pas répondre à la presse.»

La publicité du gouvernement est aussi désormais contrôlée par le GIS, devenu un outil politique. «À la moindre critique, le titre de presse est boycotté comme c'est le cas depuis peu pour un journal.» Par contre, la pub est accordée à gogo aux copains. «Il est même question en ce moment de faire amender les lois pour que la pub et annonces gouvernementales soient aussi faites dans des titres en ligne. Juste pour plaire à certains et les forcer à faire et dire ce qui est demandé par le GIS.» Autres tactiques révélées par un ancien du GIS : on convoque certains titres de presse le plus tard possible pour les conférences de presse et autres événements.

Et que dire de la MBC, seule station de télévision du pays qui couvre, elle aussi, avec le GIS les événements du Premier ministre surtout et qui en fait un compte rendu dans la pure tradition des pays de dictateurs ?

Côte-d'Or a la cote

Mais pourquoi avoir choisi le complexe de Côte-d'Or, qualifié d'éléphant blanc ayant coûté plus de Rs 5 milliards, et ne servant visiblement pas à grand-chose ? Une polémique a surgi dernièrement à propos d'un autre projet situé dans cette circonscription du Premier ministre : celui de la construction d'un immeuble de 50 étages, dont le but n'est pas très clair. Pour Xavier Duval et Roshi Bhadain, ce projet qui engloutira des centaines de millions de roupies et plusieurs hectares de «prime land», ne servirait qu'à remplir les poches de certains... En choisissant Côte-d'Or hier, Pravind Jugnauth voulait répondre aux critiques...