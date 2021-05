Angola: Catoca fait don de 30 tonnes de divers biens aux victimes de la pluie à Moxico

Saurimo (Angola) — Trente tonnes de divers biens ont été données dimanche aux victimes de la dernière pluie qui a frappé la municipalité de Luau, province de Moxico, une initiative de la Société minière de Catoca.

Font partie des biens donnés, des produits alimentaires et divers matériaux, notamment du riz, du lait en poudre, des haricots, de la semoule de maïs, des pâtes spaghetti, des conserves, du sel, des feuilles de zinc, des vêtements et des chaussures, des moustiquaires, des détergents, entre autres.

S'adressant lundi à l'ANGOP, le directeur général de la Catoca, Benedito Manuel, a affirmé que le geste de solidarité est le résultat d'une demande faite par le gouvernorat provincial de Moxico d'aider les citoyens en difficulté, en particulier dans les quartiers de Kapango, Kalandanda, Kassange, Tchipatos, Reformado, Tchissengo, Kazela, Kanende, Fonte et Jika.

Il a fait savoir que de tels actes sont une source de fierté pour l'entreprise qui œuvre pour le bien-être de la population, à travers sa contribution au développement économique et social du pays.

"Nous sommes profondément attachés au développement économique et social du pays en général et en particulier des communautés dans les provinces de l'Est, où nous avons notre base opérationnelle et où nous dirigeons la plupart de notre large éventail de projets sociaux", a-t-il souligné.

Située dans la province de Lunda Sul, la Société minière de Catoca est la quatrième plus grande mine au monde, explorée à l'air libre, responsable de plus de 80% de la production de diamants du pays.

Aujourd'hui, avec 26 ans d'existence, Catoca est l'entreprise qui génère le plus d'emplois dans le secteur privé dans les provinces de Lunda Sul, Lunda Norte et Moxico, générant plus de cinq emplois directs et indirects, un nombre qui pourrait augmenter avec le début de l'exploration d'autres projets, prévus pour les années à venir.