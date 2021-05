Algérie: Des activités de proximité pour se rapprocher des électeurs

Constantine — Les quotidiens édités dans l'Est du pays ont poursuivi, lundi, la couverture de la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain en relayant les activités de proximité des partis politiques et des listes indépendantes qui y voient une "occasion pour créer un contact direct avec les citoyens", en plus du recours aux réseaux sociaux pour tenter de "convaincre et gagner la confiance des électeurs".

Le quotidien public En-nasr a ainsi titré en page 5 : "Des sorties sur le terrain pour se rapprocher des électeurs", dont l'auteur a relevé que les candidats des listes électorales pour les législatives à Constantine ont préféré se rendre dimanche dans plusieurs communes pour rencontrer les citoyens, ouvrir leurs permanences et tenir des réunions avec leurs militants, en plus d'investir les réseaux sociaux.

Dans la même page, ce quotidien d'expression arabe a publié deux autres articles consacrés aux "nouveaux visages qui changent la scène politique à Annaba" et "l'attrait des législatives auprès des différentes catégories sociales".

De son côté, le quotidien d'expression arabe "Ayn El Djazair", édité à Constantine, a également relevé dans le cadre de sa couverture de la campagne électorale pour les prochaines législatives, le "recours des candidats aux activités de proximité et à l'utilisation des réseaux sociaux".

Le journal a également relayé, dans plusieurs articles, les meetings de la campagne électorale animés par les responsables des partis politiques dans plusieurs wilayas de l'Est du pays.

De son côté, "Le Quotidien de Constantine", édité en langue française, a fait état dans un article paru lundi en page 3, titré : "En quête de la confiance perdue", des "ténors des partis et les +parrains+ des listes indépendantes qui s'affairent activement à développer un discours d'optimisme et de promesse de rupture", et ce dans un souci de recouvrer la confiance du citoyen sérieusement ébranlée par des décennies de gabegie.

Dans le même contexte, la publication a ajouté que "le discours prôné par les candidats aux législatives du 12 juin prochain, au quatrième jour de la campagne électorale, a été axé sur l'importance de renouer le contact avec le citoyen, lequel passe par le "choix judicieux" des futurs représentants du peuple à l'APN.

"Le Quotidien de Constantine" a répercuté, en outre, le discours du président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, dans lequel il a souligné, dimanche, à partir de Annaba, que "la responsabilité d'édifier une Algérie forte incombe à tous les Algériens", et nécessite, a-t-il expliqué, "la mise en place d'institutions constitutionnelles fortes".

Le journal a également souligné que M. Belaid, a affirmé que cela ne peut se concrétiser que par une "participation active et effective" des citoyens au vote, appelant ainsi à faire montre de "clairvoyance et de perspicacité" dans le choix de leurs représentants afin de "contribuer à surmonter les difficultés et relever les défis" auxquels est confronté le pays.

En page 3, la même publication a souligné, par ailleurs, certains dépassements qualifiés de "légers" en ce début de campagne électorale, relayant la déclaration du coordinateur local de la délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Hamoudi Bentaya, qui a indiqué "certains candidats n'ont pas respecté les consignes pour le bon déroulement de cette campagne".

Quant au journal "Seybouse Times" d'expression française, édité à Annaba, il a publié en page 2 un article concernant "les présidents des partis politiques qui mettent en avant l'enjeu stratégique du vote", relayant l'essentiel des déclarations des responsables politiques concernant l'importance du prochain rendez-vous électoral dans le processus d'édification institutionnel en cours, et le renforcement de la stabilité du pays à la lumière de la conjoncture actuelle".