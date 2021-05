Congo-Kinshasa: Cataclysme !

«Face à l'imprévisibilité de la nature, l'humain n'est qu'un observateur et subit les dégâts de cette catastrophe naturelle», dit-on. A ce sujet, les filles et fils de Goma, savent pertinemment combien de fois la nature s'est montrée imprévisible, voire cruelle envers eux.

Qu'ont-ils fait pour mériter ça ? Les richesses de son sol et sous-sol, sont-elles devenues la cause d'une succession de malheurs pour cette province qui tente, tant soi peu, de renaître de ses cendres? S'il n'y a pas d'éruptions volcaniques et tremblements de terre, ses habitants sont souvent massacrés et tués par des groupes armés. Triste. Cette fois-ci, ce malheureux événement a, sans ambages, surpris plus d'un.

Près de 20 ans après l'éruption volcanique de 2002, les autorités congolaises n'ont apparemment rien retenu comme leçon, oubliant que Gouverner c'est aussi prévenir. Qu'ont-elles fait pendant tout ce temps pour sécuriser la ville de Goma ? Ses habitants sont-ils condamnés de vivre de tels calvaires indéfiniment ? Que des interrogations.

Puisque le volcan est censé être constamment surveillé, en octobre 2020, un Député national avait d'ores et déjà alerté le Bureau de l'Assemblée nationale en déposant une question orale avec débat sur la perturbation de la surveillance des activités des volcans à l'Observatoire Volcanique de Goma. Aujourd'hui, plus que jamais, tout laisse croire que certaines situations doivent être suivies à la lettre par des autorités afin de mettre à l'abri des populations.

La coulée de lave descendue samedi des flancs du volcan Nyirangongo, dans l'est de la République démocratique du Congo jusque vers la ville de Goma, s'est arrêtée dans quelque périphérie de Buhene, à quelques centaines de mètres de l'aéroport de la localité. Goma a raté de justesse un cataclysme qui aurait été fatale pour cette merveilleuse ville.

Les résolutions de la réunion de la cellule de crise du gouvernement pour faire l'évaluation sur la situation sécuritaire et humanitaire à Goma, doivent subir une application stricte. Ravagé par l'éruption volcanique du Nyiragongo en 2002, Goma reste éternel. 20 ans après, cette ville est parmi les plus belles de la République Démocratique du Congo. Tout congolais manifeste sa compassion et sa solidarité envers les sinistrés qui ont subi ce cataclysme pendant l'état de siège, espérant que le Gouvernement va les assister comme il se doit.