Ile Maurice: Réseau SEGA-One Health - Dons d'équipements médicaux de la COI

communiqué de presse

La Commission de l'océan Indien (COI) a fait don, ce matin, d'équipements médicaux à Maurice sous le Réseau SEGA-One Health de la COI dans la lutte contre la COVID-19. Cette initiative qui est une première pour Maurice, découle également du soutien de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Union européenne (UE) à travers le projet de renforcement de la sécurité sanitaire au niveau régional.

La cérémonie de remise d'équipements s'est tenue au siège du ministère de la Santé et du Bien-être à Port-Louis en présence du ministre de tutelle, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, et le secrétaire général de la COI, Prof. Vêlayoudom Marimoutou. Plusieurs autres personnalités étaient présents, notamment: l'ambassadeur de l'UE à Maurice, M. Vincent Degert ; l'ambassadrice de France, Mme Florence Caussé-Tissier ; et le directeur de l'AFD, M. André Pouillès-Duplaix.

Le don comprend un équipement médical de pointe connu par son acronyme ECMO pour la prise en charge de cas graves liés à la COVID-19. Il s'agit d'un appareil circulation sanguine extracorporelle visant à améliorer significativement la chance de survie des cas graves en soins intensifs.

Dans son allocution, le ministre a exprimé son gratitude envers la COI, l'AFD et l'UE pour ce don d'équipements dans le cadre du plan de riposte de la COI dans ce présent contexte difficile. Selon lui, les équipements serviront pour combattre la pandémie de la COVID-19 de manière efficace.

Il a également salué l'initiative du Réseau SEGA-One Health de la COI, qui œuvre dans la lutte contre la COVID-19 dans la région. Il a de plus rappelé que la vaccination demeure une lueur d'espoir et que l'accès aux équipements médicaux et aux vaccins doit se démocratiser.

Dr Jagutpal, a également rappelé l'initiative personnelle du Premier Ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, qui s'est engagé pour définir des stratégies adéquates en fonction de l'évolution de la situation sanitaire à Maurice. Cela démontre que la priorité des priorités demeure la santé et le bien-être de chaque citoyen à Maurice, a-t-il dit.

Le Secrétaire général de la COI a rappelé que ce don s'insère dans le cadre d'un partenariat avec l'AFD pour mettre en œuvre un plan de riposte régional contre la COVID-19. Il a d'emblée souligné que depuis plus d'une année la COI soutient ses Etats membres à travers le plan d'urgence et le plan de riposte soutenus par l'AFD.

En ce qui concerne Maurice, il a ajouté que la COI a engagé quelques 35 millions de roupies en termes de matériels médicaux. Il a également réitéré la vigilance dans un contexte où le monde entier fait face à la pandémie de la COVID-19. Il a souligné l'importance de sensibiliser la population en ce qui concerne les gestes barrières et à la responsabilité collective face à la pandémie de la COVID-19.