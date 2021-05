Algérie: ANR - Les législatives font "partie de la solution à la crise que traverse le pays"

Alger — Le Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a affirmé, lundi à Alger, que son parti avait choisi de s'engager dans les législatives du 12 juin, convaincu que ces dernières faisaient "partie de la solution à la crise que traverse le pays depuis 2019".

Lors d'une rencontre avec les candidats de son parti, M. Sahli a estimé que l'ANR avait choisi de participer aux prochaines élections car "la solution à la crise que traverse le pays doit s'inscrire dans le cadre constitutionnel, et non dans la période de transition à laquelle appellent certaines parties".

Les Algériens doivent voter "non seulement pour choisir leurs représentants à la législature, mais pour assurer la continuité et la stabilité des institutions étatiques et barrer la voie à ceux qui veulent les déstabiliser", a ajouté le même orateur.

M.Sahli a estimé que l'élection du 12 juin équivalait à "l'établissement d'une nouvelle ère et à élire de nouvelles institutions qui prennent en charge les revendications du peuple exprimées dans le Hirak populaire", ajoutant que "le rôle des hommes politiques est de donner un caractère politique à ces revendications, à travers les urnes et non pas dans la rue ou à l'étranger".

M.Sahli a estimé que l'Algérie a besoin à l'heure actuelle "d'une transition institutionnelle, en passant le flambeau à la jeunesse, et d'une transition économique et sociale qui concrétise la rupture avec les anciennes politiques".