Ile Maurice: La nouvelle législation sur le tabac vise à diminuer la consommation de produits du tabac à Maurice

communiqué de presse

Notre mission est de veiller à la santé et au bien-être de tous nos citoyens, en particulier de nos jeunes, qui sont les principales cibles de l'industrie du tabac, a déclaré le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, ce matin, au siège de son ministère à Port Louis, lors du lancement d'un atelier de validation de trois jours sur les amendements aux Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations de 2008.

Il a souligné que la nouvelle législation sur le tabac s'aligne sur l'engagement du gouvernement en tant que partie à la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et au Protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Cela, a-t-il ajouté, consolidera notre statut de leader régional de la lutte antitabac en Afrique et contribuera à réduire considérablement la prévalence du tabagisme dans le pays.

Il a rappelé que le nouvel ensemble de règlements, qui sera présenté aux principales parties prenantes, a été élaboré par le comité technique du ministère de la Santé et du Bien-être, mis en place pour travailler sur les modifications des règlements de 2008. Le comité a également reçu l'assistance des experts juridiques de l'OMS, a-t-il ajouté.

Reconnaissant que l'industrie du tabac dans le monde est une industrie puissante, dont la taille du marché était estimée à 932,11 milliards de dollars en 2020, Dr Jagutpal a souligné que l'industrie adapte constamment ses produits pour attirer davantage d'utilisateurs, principalement les jeunes, afin de gonfler ses marges bénéficiaires. Il a déploré que les nouveaux produits à base de nicotine et de tabac, tels que les cigarettes aromatisées, les produits du tabac chauffés, et les e-cigarettes, transforment le paysage des produits du tabac. Il est donc impératif d'agir de manière efficace, et la prévention doit aujourd'hui prendre la forme de mesures politiques, comme des lois strictes et une fiscalité renforcée, a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'ambition du gouvernement est de devenir le premier pays au monde à imposer des avertissements sanitaires avec la plus grande surface de couverture sur les paquets de produits du tabac. Il a également déclaré que les excellentes stratégies mises en place au fil des années, telles que les restrictions sur la publicité, la promotion et le parrainage, et les avertissements sanitaires obligatoires sur les paquets, ont donné d'excellents résultats.

Également présent, le représentant de l'OMS à Maurice, Dr Laurent Musango, a souligné que l'élaboration d'un nouvel ensemble de règlements sur le tabac représente une nouvelle étape dans le renforcement des politiques de lutte antitabac à Maurice. Il a félicité le gouvernement pour les mesures audacieuses qu'il a prises au fil des ans en matière de lutte antitabac, telles que l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac, l'interdiction du commerce illicite des produits du tabac, l'apposition d'avertissements sanitaires illustrés sur les paquets de cigarettes, et la mise en œuvre des Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations 2008.