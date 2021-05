Ile Maurice: Covid-19 - «La majorité du personnel enseignant pas encore vaccinée»

Il n'a pu donner de nombre exact. Lors du press briefing du NCC, en ce lundi 24 mai, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a affirmé qu'il fallait compiler les chiffres avant de connaître le nombre de personnes, travaillant dans le milieu éducatif, qui se sont fait vacciner jusqu'ici. Toujours est-il que la moitié d'entre elles seraient réticente...

«Je ne suis pas motivé à me faire vacciner. J'ai lu les divers effets secondaires qui y sont associés et préfère ne pas m'y aventurer. On se sent un peu comme des cobayes. C'est comme si avec ce vaccin, ça passe ou ça casse», déclare Paolo, employé dans un établissement secondaire depuis 18 ans. Il émet des réserves face aux effets pouvant survenir après l'administration du vaccin, ainsi qu'au formulaire de consentement, qui limite les recours et interventions en cas de négligence médicale. Comme lui, environ la moitié des membres du personnel enseignant et non enseignant craint toujours de se faire vacciner, affirment les éducateurs des cycles primaire et secondaire.

L'autre partie a déjà procédé à l'exercice, prolongé au 8 juin, pour la complétion de la deuxième dose du vaccin, confirme Annand Seewoosungkur. Le président de l'Association des maîtres d'école évoque une situation «mi-figue, mi-raisin». «Au sein de mon école, sur 63 employés, 30 % se sont fait vacciner. Dans d'autres établissements, comme c'est les vacances pour les uns et la correction des examens nationaux pour les autres, c'est difficile de les rencontrer et les mobiliser. L'engouement n'est pas très prometteur. Le taux se situe autour de 40 à 45 % pour les vaccinés.»

Qui s'est fait vacciner ? Les maîtres d'école et leurs adjoints, les caretakers, cleaners, General Workers, soit environ 80 % du personnel non enseignant, y ont adhéré. Par contre, «la majorité du personnel enseignant n'a pas été vaccinée».

D'après Sooryadanand Meetooa, président de l'Education Officers' Union, les réticents craignent que certains vaccins n'aient pas été homologués par l'Organisation mondiale de la santé. D'autres s'orientent vers les tisanes pour booster leurs défenses immunitaires. D'ailleurs, note Annand Seewoosungkur, les catégories de vaccin disponibles peinent à convaincre les Mauriciens. «Un appel a été lancé aux employés pour les y encourager et protéger surtout les élèves. On n'exige pas qu'ils le fassent. C'est assez sensible. Certains ont peur de la vaccination», poursuit Clive Anseline, chargé de communication au Service diocésain de l'éducation catholique.

Plus optimiste, Jayshree Arnachellum, de la School Superintendent Union, évoque un taux de 70 %, voire plus, après la fête Eid, pour diverses raisons. «Le personnel croit en l'efficacité du vaccin. Il ne veut pas être pointé du doigt en cas d'éventuelle contamination au collège et redoute des mesures disciplinaires à son égard.» À l'inverse, les résistants au vaccin se basent sur l'avis médical de leur médecin, les effets secondaires à court et long terme, l'affaiblissement du système immunitaire et l'élaboration trop récente du vaccin. «Les employés privilégient les gestes barrière, qui, disent-ils, empêcheront la propagation collective du virus au lieu du vaccin qui ne protège que l'individu.»

Dans l'enseignement supérieur, certains établissements préfèrent attendre l'évolution pandémique pour se prononcer. D'autres, telle l'Open University of Mauritius, évoquent un «response positif» à la vaccination, favorablement accueillie par le personnel, confirme le Dr Kaviraj Sukon, directeur général. «Les démarches sont toujours en cours. On se fait vacciner graduellement. Je suis confiant qu'une grande majorité du personnel de l'université sera vaccinée avant la rentrée, prévue pour août 2021.» Il a observé une légère hésitation par certains présentant des petits soucis de santé. Mais, graduellement, les indécis emboîtent le pas aux collègues vaccinés, sous les encouragements du management, en conformité avec les directives des autorités.

À trois semaines de la rentrée scolaire prévue le 14 juin au primaire et secondaire, la vaccination sera-t-elle une condition exigée pour la reprise du service en présentiel ? Annand Seewoosungkur estime qu'il serait mieux que l'intégralité du personnel enseignant et non enseignant soit vaccinée. Munsoo Kurrimbaccus, vice-président de l'Union of Private Secondary Education Employees, abonde dans ce sens. «Le virus se propage rapidement. La vaccination permet d'éviter une issue fatale en cas de contamination. On ne peut imposer le vaccin à un individu mais il y va de sa sécurité et celle des enfants. Ce serait bien que le personnel scolaire le fasse comme un devoir civique.»

Jayshree Arnachellum estime que la plupart des employés y recourront pour éviter les risques de contamination à la rentrée.

Quant à Sooryadanand Meetooa, il affirme que l'État devra se prononcer sur cette exigence de la vaccination. En attendant une telle décision, il suggère de procéder à des tests PCR sur le personnel travaillant pour les examens de Cambridge et qui reprendra le service en juin 2021.

Au niveau de l'Open University, la campagne s'étendra aussi aux tuteurs à temps partiel. Entre-temps, le personnel du «front office» se fait vacciner progressivement. «Comme les cours se dérouleront en ligne pendant un certain temps, le risque de contamination est zéro. On assure avec rigueur que toutes les dispositions sanitaires sont prises. On doit se préparer pour une rentrée graduelle au campus pour le prochain semestre et aussi contribuer comme tout bon citoyen, à créer l'immunité collective.»

Nous avons sollicité le ministère de l'Éducation, en vain. Une réponse est attendue.