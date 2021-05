Cote d'Ivoire: Serge Gnabry explique pourquoi il a choisi la Nationalmanshaft au lieu des Eléphants

International allemand, l'attaquant de Bayern Serge Gnabry aurait pu évoluer avec les Eléphants de la Cote d'Ivoire.

Né d'un père ivoirien et d'une mère allemande, Serge Gnabry a décliné l'approche de la Fédération ivoirienne pour évoluer avec le pays qui l'a vu naitre. Cependant, le feu follet n'a pas rompu les attaches avec le pays de son père. Sa propriété et son rêve est plutôt de porter les couleurs de la Nationalmanshaft. « J'ai toujours été clair. Je suis né en Allemagne et j'ai grandi ici », a lancé le bavarois dans une interview accordée à Spox cité par Goal.

Pour Serge Gnabry, l'idée de jouer pour une nation outre que l'Allemagne n'a jamais traversé son esprit. « J'ai passé l'essentiel de mon parcours junior en Allemagne et j'ai joué pour les équipes allemandes de jeunes. J'ai toujours voulu jouer pour l'équipe d'Allemagne, ce qui signifie que l'Allemagne est aussi ma maison. Mon père est Allemand et toute ma famille vit ici », a-t-il clarifié.

Cependant, le champion d'Europe 2020 avec le Bayern Munich ne manque pas de visiter la Côte d'Ivoire. Lui qui y a déjà mis pied en 2017 compte bien y retourner un de ces jours. « Je suis déjà allé en Côte d'Ivoire pour quelques temps. Et je compte y retourner le plus souvent possible si le temps me le permet », a martelé Serge Gnabry qui a eu le mérite d'être clair.