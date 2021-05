Nigeria: Les avocats catholiques réclament un "sommet pour faire face à l'insécurité dans le pays" ; toujours pas de nouvelles du prêtre kidnappé

Abuja — " Le président Muhammadu Buhari devrait convoquer immédiatement un sommet sur la sécurité au Nigeria ". C'est ce que demande la National Association of Catholic Lawyers (NACL) face à l'augmentation des actes de violence contre des citoyens innocents, notamment des massacres, des meurtres et des enlèvements à des fins d'extorsion.

Dans une déclaration signée par le président et le secrétaire national, les avocats Chukwuma Ezeala et Angela Odunukwe, on peut lire : "Nous condamnons dans les termes les plus forts la violence incontrôlée commise par des éléments criminels opérant presque sans entrave, et nous appelons la police, les forces armées et les autres organismes chargés de l'application de la loi à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des vies et des biens des Nigérians". La Constitution fédérale, ont rappelé les avocats catholiques, stipule que la sécurité des citoyens est l'un des principaux devoirs du gouvernement. Le sommet demandé par la NACL devrait avoir pour objectif de trouver des solutions durables à l'insécurité généralisée qui sévit dans la Fédération.

Le dernier acte de violence qui a frappé l'Église catholique est l'attaque de la paroisse de Saint-Vincent Ferrer à Malunfashi, dans l'État de Katsina, au nord du Nigeria, avec l'enlèvement de deux prêtres, dont l'un est le père Alphonsus Bello qui a été retrouvé assassiné, tandis que le sort de l'autre prêtre, le père Joe Keke, âgé de soixante-dix ans, reste inconnu (voir Fides 21/5/2021). Des sources d'information nous apprennent que la police de l'État de Katsina a arrêté deux personnes, dont le garde de sécurité de la paroisse attaquée, pour complicité dans l'attaque.

Selon Gambo Isah, responsable des relations publiques de la police de l'État de Katsina, "les enquêtes préliminaires indiquent que l'homme de sécurité a aidé les bandits à prendre d'assaut la maison paroissiale en leur suggérant d'escalader la clôture d'un hôtel situé derrière les locaux de l'église." Le porte-parole de la police a ajouté qu'à l'heure actuelle, "nous ne pouvons pas dire ce qui a conduit à la mort du prêtre car lorsque le corps a été transporté à l'hôpital, les médecins n'ont trouvé aucune blessure par balle."

Le représentant des forces de l'ordre a assuré que la police avait intensifié ses recherches pour secourir le prêtre kidnappé et arrêter les malfrats.