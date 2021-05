Afrique: Premier League 2020-2021 - Sadio Mané et Liverpool en Ligue des Champions, Hakim Ziyech et Chelsea en C1 grâce à Tottenham, Wilfried Ndidi (Leicester) se contentera de l'Europa Ligue, Nicolas Pépé (Arsenal) ne sera pas européen

Ce dimanche 23 mai 2021, se jouait la 38e et dernière journée de la Barclays Premier League saison 2020-21. Et certaines équipes tels que Liverpool, Chelsea, Tottenham, qui n'avaient pas encore validé leurs places en Europe la saison prochaine, ont réussi à le faire.

Ils étaient sur le qui-vive avec leurs équipes en cette dernière journée de la Premier League, mais ont réussi à s'en sortir. Eux, ce sont Sadio Mané et Hakim Ziyech, qui seront en C1 la saison prochaine tandis que Nicolas Pépé et Thomas Partey, eux ne seront pas en Europa.

Liverpool en Champions League grâce à Mané

Opposé à Crystal Palace sur la somptueuse pelouse d'Anfield, Liverpool a réussi à s'imposer 2-0 grâce à son buteur sénégalais Sadio Mané. L'attaquant des Lions de la Teranga a inscrit son but à la 36' du bout du pied sur un corner obtenu par Liverpool, et le second but à la 74'. Avec ces 9e et 10e buts dans le championnat anglais cette saison, il envoie les Reds en C1, qui était avant ce match pas assuré d'être européen avec la menace de Chelsea et Leicester.

Ziyech et Chelsea peuvent dire merci à Tottenham

Les Blues de Chelsea ont eu chaud et peuvent remercier les Spurs de Tottenham. En effet en déplacement à Aston Villa cet après-midi, Chelsea se devait de gagner pour éviter de se faire snober par Liverpool ou Leicester. Et contre toute attente, c'est Bertrand Traoré qui va ouvrir la marque pour Aston Villa à la 43'. Il sera imité par El-Ghazi en seconde période (52'). Voyant leur saison menacé, Chelsea va pousser et réussir à réduire le score par le biais de Ben Chilwell. Le socre en restera là et Chelsea va s'incliner (2-1), mais réussira à rester dans le top 4 grâce à Tottenham, qui s'est imposé sur la pelouse de Leicester (4-2). Le marocain Hakim Ziyech, rentré en seconde période, a apporté de la fougue à ces coéquipiers qui étaient un peu endormis.

Serge Aurier et Tottenham en C3 conférence

Convoité par le PSG, l'ivoirien Serge Aurier et son club ont réussi à se qualifier dans la douleur en Ligue Europa conférence. Ménès à deux reprises, ils ont finalement gagné ce match sur le score de 3 buts à 2. L'entrée de Gareth Bale leur aura fait du bien car le gallois a inscrit un doublé (87', 96'). Harry Kane, annoncé sur le départ, a aussi contribué à cette qualification en étant buteur (41') et passeur sur le but de G. Bale.

Le doublé de Nicolas Pépé n'a pas suffi à Arsenal

L'ailier ivoirien Nicolas Pépé a été auteur d'un match abouti. Il a inscrit un doublé (49' et 60'). Malheureusement cette victoire ne servira à rien puisqu'Arsenal termine cette saison à la 8e place, synonyme de non-participation à une coupe d'Europe. Mais les bases sont posées et Mikel Arteta pourra s'appuyer sur ce que ses joueurs ont montré en cette fin de saison pour préparer la nouvelle.

Ndidi et Leicester ratent encore le train

C'est la deuxième saison consécutive que Leicester chute à la dernière marche de la qualification en Ligue des Champions. Et cette année, leur rêve a été brisé par Tottenham, au King Power Stadium. Ndidi et ses coéquipiers ont pourtant été devant au score à deux reprises dans ce match. Ils se contenteront donc de l'Europa la saison prochaine.