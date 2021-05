Mauritanie: Mise en service de 10 ambulances complétant les Unités médicales pour la sécurité routière

Nouakchott — Les ministres de la Santé; de l'Intérieur et de la Décentralisation et de l'Équipement et des Transports, respectivement, MM. Mohamed Nedhirou Hamed, Mohamed Salem Ould Merzoug et Mohamedou Ahmedou M'Haimid, ont présidé lundi à Nouakchott, la mise en service de 10 ambulances représentant la troisième et dernière partie des unités médicales pour la sécurité routière.

Le projet de sécurité routière vise à obtenir des résultats positifs en termes de réduction des décès et des handicaps liés aux accidents de la route et d'atténuation de leurs répercussions économiques négatives sur les familles et la société.

Le ministre a expliqué que ce lot est considéré comme la troisième extension des unités médicales pour la sécurité routière et qu'il se compose de 10 ambulances supplémentaires, dont 5 complètent les unités de la route Emel et 5 l'axe sud (Rosso- Sélibabi). Il a indiqué que les deux dernières extensions, desservent, pour la première, l'axe Nouakchott- Aleg, et la seconde les routes nationales du nord.

Il a ajouté que le département de la santé a reçu un financement considérable du programme élargi "Mes priorités" de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui vise à améliorer les conditions économiques et sociales de la population.

Le ministre a salué le sacrifice consenti par les anciennes équipes, actuellement stationnées sur les axes routiers, appelant ces équipes à plus de dévouement pour venir en aide à leurs frères blessés au cours des accidents.

Il a signalé que les indicateurs ont montré une diminution du nombre d'accidents après le déploiement du premier lot de véhicules de transport sanitaire sur les tronçons routiers les plus dangereux, ce qui a ouvert la voie à l'extension du projet pour couvrir toutes les routes nationales.

Il a indiqué que 72 infirmiers, 42 chauffeurs ambulanciers, 6 médecins de coordination et 24 employés pour recevoir des appels ont été recrutés et formés au Centre national d'accueil, en plus de l'acquisition de 22 ambulances entièrement équipées, qui ont permis la réalisation de 188 interventions immédiates et la prise en charge de 488 citoyens blessé à différents niveaux.

On note que le nombre d'unités médicales a atteint 22 depuis le démarrage du projet en 2019, et que le résultat des interventions à partir du 1er mai 2020, a atteint 188, et 483 blessés ont été soignés.

L'inauguration des unités médicales s'est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères de la défense nationale et de la santé, du conseiller du premier ministre, du wali de Nouakchott Ouest, du hakem de Tevragh Zeina, et de plusieurs cadres du ministère de la Santé et représentants d'organisations internationales.