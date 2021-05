Sénégal: Le HCDS organise un atelier de renforcement de capacités, jeudi

Mbour — Le Haut Conseil du dialogue social (HCDS) organise, à partir de mardi, à Saly Portudal, un atelier de renforcement de capacités en dialogue social, sécurité et santé au travail, à l'intention des partenaires sociaux et des membres de cette institution, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

L'objectif vise à permettre aux parties prenantes à cette session de formation de pouvoir contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs et travailleuses du secteur de la santé, précise la même source.

Elle rappelle que le HCDS a initié un programme de renforcement des capacités de ses membres et des acteurs des secteurs socio-économiques importants.

Le HCDS et l'équipe d'appui technique de l'Organisation internationale du travail (OIT) au travail décent pour l'Afrique occidentale et le bureau pays pour le Sénégal se sont inscrits dans une dynamique de partenariat visant le renforcement des capacités des membres de l'institution et des acteurs des structures de santé publiques et privées.

Le but est d"'accroître la résilience" des partenaires sociaux du secteur de la santé.

Le communiqué rappelle que la santé est un secteur d'activité dans lequel le travail est effectué majoritairement par les femmes. Il signale que la pandémie de Covid-19 a permis de constater un "déficit de travail décent" et des inégalités entre les hommes et les femmes.

En outre, l'idée consiste à prendre en compte les évolutions notées à l'échelle mondiale, particulièrement au niveau de l'OIT sur la nécessité de promouvoir et de renforcer la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs du secteur de la santé à travers l'appropriation de la démarche HealthWise.

Il s'agit d'un programme conjoint mis en place par le Bureau international du travail (BIT) et l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) depuis 2015 pour améliorer le travail dans les services de santé sérieusement affectés par les impacts de la pandémie de Covid-19.

Cette initiative conjointe entre dans le cadre du Projet RBSA, "Renforcer les capacités des mandants tripartites de l'OIT, dans le cadre du dialogue social, pour promouvoir des mesures de relance dans l'économie de soins, fortement impactée par la pandémie de la COVID-19".