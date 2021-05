Afrique: La 5ème édition des Africa Days s'ouvre jeudi

Dakar — Sos Sahel organise à partir de lundi la 5ème édition des Africa Days axée sur la connexion des territoires en vue de la valorisation du potentiel de cette partie de l'Afrique située au sud du Sahara, annonce un communiqué de presse reçu à l'APS.

La manifestation, qui prend fin jeudi, se tiendra en format hybride, à la fois physique et virtuel, précise le texte.

Les Africa Days "seront organisés avec un groupe restreint à Dakar et une partie virtuelle, sur le thème : Connecter les territoires pour valoriser le plein potentiel du Sahel !".

Chaque année, la manifestation "réunit" les partenaires de Sos Sahel et "leur offre une plateforme de partage et de réflexions, avec pour objectif de trouver et de promouvoir des solutions concrètes et durables à la sécurité alimentaire et au changement climatique".

Le communiqué annonce qu'un agri-hackathon est prévu de lundi à jeudi avec l'objectif de "créer des solutions numériques qui assureront une meilleure gestion des communes et des territoires, facilitant l'accès et le partage de données fiables et à jour". Il indique qu'il enregistrera la participation de 11 équipes de développeurs du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal.

Les organisateurs prévoient aussi un forum et une marketplace le 28 mai, précédés d'un pré forum les 26 et 27 mai. Ils disent vouloir saisir l'occasion pour aborder la question du développement et de la connexion des territoires.

La Marketplace et une conférence de presse prévue vendredi à 16 h, au Novotel, seront mises à profit pour présenter des projets de terrain représentant des potentiels d'investissements dans les territoires de la Grande Muraille Verte.

La manifestation sera clôturée vendredi lors d'un gala dénommé Jam Sahel Africa avec la participation de Didier Awadi, Cheick Tidiane Seck, Kani Sidibé et Nampé Sadio.

Créée au Sénégal il y a 45 ans, SOS SAHEL est une ONG internationale intervenant auprès des populations fragiles, en les accompagnant pour développer leur région et porter dignement leurs voix sur la scène internationale.

Elle valorise le formidable potentiel du Sahel en soutenant les acteurs locaux et en investissant dans des solutions durables et africaines en adéquation avec les objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.