Burkina Faso: Réconciliation et cohésion sociale - « Nous devons échanger les expériences », Kouadio Konan Bertin, ministre ivoirien

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 24 mai 2021, le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, en fin de séjour au Burkina Faso.

En séjour depuis le jeudi 20 mai 2021 au Burkina Faso, le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin alias « KKB », est allé présenter ses « civilités » au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. C'était au cours d'une audience, qui lui a été accordée dans l'après-midi du lundi 24 mai 2021, au palais de Kosyam. A sa sortie d'audience, « KKB » a traduit ses remerciements aux promoteurs du Marley d'or qui l'ont associé au spectacle, auquel il a pris part et dont la thématique portait sur la paix et la réconciliation nationale. « Vous comprenez bien qu'à la fin d'un tel séjour, je me devais de rendre visite au Président du Faso. Nous sommes venus donc lui présenter nos civilités, lui adresser nos remerciements et également les salutations de son frère, le Président Alassane Ouattara. Nous repartons satisfaits et nous disons merci au peuple burkinabè et au Président du Faso », a-t-il laissé entendre.

Konan Kouadio Bertin a aussi indiqué que pendant son séjour au pays des Hommes intègres, il a eu des séances de travail avec son homologue burkinabè, Zéphirin Diabré, avec qui il a eu un partage d'expériences « enrichissantes ». Cela, a-t-il soutenu, afin de voir comment conduire la question de la réconciliation qui tient, selon lui, à cœur aux deux pays. « C'est vrai, il y a une frontière qui nous sépare, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous sommes certes deux peuples, mais des peuples d'un même destin. Nous avons donc l'obligation de mutualiser nos efforts, d'échanger les expériences et voir ensemble comment nous conduisons ce peuple ivoiro-burkinabè vers un destin meilleur », a laissé entendre Kouadio Konan Bertin.