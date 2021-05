Sénégal: Emploi des jeunes - Assome Diatta dévoile les opportunités du sport et de la culture

Présidant jeudi dernier deux panels à Keur Massar portant sur « Économie du sport et opportunités d'emploi et Économie de la culture et opportunités d'emploi », la ministre du Commerce et des PME, Assome Aminata Diatta a déclaré que « le sport et la culture regorgent d'énormes potentialités, en termes de création d'emploi, de marketing territorial, de cohésion, de développement socio-économique et d'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle ». Elle ajoute qu'aujourd'hui, on assiste à l'émergence de nouveaux métiers et services tels que le management, la formation, l'encadrement, la santé, le monitoring, le coaching, le conseil.

« C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a consenti d'importants investissements dans les infrastructures culturelles et sportives avec la construction de complexes modernes omnisports, l'arène nationale, la réhabilitation des stades régionaux, la promotion d'entreprises sportives et culturelles, l'appui et l'encadrement des activités connexes ainsi que le renforcement des dispositifs de gestion », indique Madame Diatta.

L'organisation de ce panel est un prétexte pour répondre à l'invite de Monsieur le Président de la République, lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes, d'exploiter judicieusement toutes les opportunités afin d'apporter des réponses adéquates à l'impérieuse problématique de l'emploi des jeunes et des femmes.

Ces activités participent à identifier les problèmes de la jeunesse et à engager les pistes de solutions.