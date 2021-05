Cote d'Ivoire: Maladies de plantes - L'inauguration du Centre régional WAVE pour les phytopathogènes transfrontaliers prévue les 27 et 28 mai

Le Centre régional WAVE pour les phytopathogènes transfrontaliers ouvre ses portes le 27 et ce jusqu'au 28 mai 2021, à Bingerville. L'information est du programme Wave et du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) qui l'on indiqué dans un communiqué.

Cette inauguration est placée sous la présidence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. « L'inauguration de ce Centre sera l'occasion de jeter les bases d'un dialogue politique et technique de haut niveau sur la gestion coordonnée des maladies de plantes, notamment le manioc, en Afrique de l'Ouest et du Centre », précise le communiqué.

C'est au Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, que ce cette rencontre aura lieu. Et elle regroupera un parterre de personnalités du monde politique, scientifique, et la société civile.

Elle a pour objectifs, entre autres, de présenter les capacités du réseau WAVE pour ce qui concerne la recherche et développement, la formation et les laboratoires de référence créés ; renforcer le mandat de WAVE pour assurer la surveillance, la prévention et la gestion des maladies des plantes en Afrique occidentale et centrale ; présenter les principales maladies virales du manioc, leur impact économique ainsi que les modèles épidémiologiques montrant la progression de ces maladies et la riposte du réseau WAVE ; plaider pour la mise en œuvre des plans nationaux de riposte contre les maladies transfrontalières sous l'égide de la CEDEAO (à travers le CORAF) et de la CEEAC ; renforcer la collaboration entre les organisations nationales et régionales pour la mise en place d'un système de surveillance efficace et d'alerte précoce.